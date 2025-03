Christian Nodal sorprende a sus fans con un clásico del rock mexicano y su versión te hará llorar

Christian Nodal apareció en las redes sociales cuando la polémica por el más reciente tema de su expareja, Cazzu, todavía está dando sus últimas patadas. Esta vez entonó un clásico del nuevo rock nacional y recibió numerosos halagos por parte de toda su comunidad.

Esto no solamente demuestra que prefiere mantenerse a raya con los chismes que hay sobre él en todas las redes sociales, y se concentra en la música, así como en los espectáculos que dará muy pronto por varios estados de la República. Así lo escribió él mismo en la descripción del video.

En esta ocasión, aventó el tema "Las Fuentes de Ortiz" que escribió e interpreta el mismísimo Ed Maverick, artista de Chihuahua, México y uno de los pioneros del Folk de cuarto en este país. No solamente Nodal ha hecho pública su admiración, hay otros artistas como Julión Álvarez que tienen su propia versión del tema.

"Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no

Como bebé caigo pero sí redondito en tu trampa, amor

Ya dime si tú me quieres por favor

Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor

Y en la noche en que las estrellas salen

Yo pienso en ti, mi amor

¿Qué me hiciste?, de mi cabeza no sales

Y no lo digo por mamón

Si me dices para ti que soy

No dudaré en hacerte tan feliz

Eres especial para mí

Dime ¿por qué me haces sufrir?

Yo te olvidaré desde las Fuentes de Ortiz"