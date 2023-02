Feng Shui: 3 plantas que alejan la buena suerte y fortuna

Las plantas se han convertido en la mejor decoración de interiores y una forma de llevar un poco de la naturaleza al hogar, pero algo de lo que poco se habla es que deben de tener un espacio adecuado dentro de casa para que de esta forma la energía fluya de la mejor manera. Asimismo, tendencias como el Feng Shui especifican que hay especies que ni por error deberían de permanecer en la intimidad de la sala, baño o recámaras pues pueden alejar la buena suerte y la fortuna.

Si el pasado 31 de diciembre realizaste todo tipo de rituales para atraer la buena suerte y la fortuna, y quieres notar como se cumple tu propósito es muy importante que no dejes de leer e inmediatamente revises a detalle tu hogar, especialmente si eres amante de las plantas y las tienes en cada rincón. ¿La razón?, que no todas fomentan esa buena energía y ocupación consciente de los espacios, tal y como dicta el Feng Shui, en cambio sus formas pueden romper con la armonía y terminar por afectar de forma negativa a tu hogar, a ti y a tu familia.

No importa si se trata de una planta pequeña o de gran tamaño. (Foto: Pexels)

Estas son las plantas que no debes de tener en casa

Así que si quieres asegurar el éxito en cada uno de tus proyectos personales este año, además de atraer el dinero gracias a la buena fortuna, o bien, simplemente dejar de darle batalla a la mala suerte puedes empezar por renovar el aire en tu hogar, ya sea al evitar dormir frente a un espejo o sacando de casa ciertas especies de plantas que rompen con la armonía.

Pero ante de hacerlo es importante recordar que no todas las plantas están peleadas con el Feng Shui, sino que se deben buscar los lugares adecuados para colocarlas y en el caso de estas tres en particular, la recomendación es dejarlas en el jardín, en las entradas o incluso en la cornisa de las ventanas para que así la buena suerte, la abundancia y la mejor energía sigan circulando.

Aloe vera

Los hogares mexicanos tienen por excelencia un aloe vera para cualquier ocasión e incluso para preparar remedios caseros y aunque se suele pensar que es de buena suerte, lo cierto es que desde esta práctica tradicional china se le asocia con las malas energías y, por lo tanto, con la mala suerte. Así que si la tienes en pequeñas macetas dentro de casa, lo ideal es que les des un espacio en tu jardín o en el exterior, para que de esta forma no influya ni en ti ni en tus seres queridos.

¡Olvídate de tener plantas colgando! (Foto: Pexels)

Cactus

En otras ocasiones te hemos contado que dentro del hogar se deben de evitar objetos puntiagudos (incluso en los muebles) para que el flujo de la mejor energía no se vea afectada; sin embargo, esta regla se suele pasar por alto a la hora de la decoración con plantas y es que es muy común que los cactus se encuentren en varias recámaras o incluso en el baño. Esto es un error, pues se sabe que precisamente su forma puntiaguda y con espinas afecta en todo lo anterior.

Plantas frondosas

Cuando hablamos de las plantas frondosas no nos referimos a aquellas con muchos racimos de flores, sino a las que crecen de forma colgante o en enredadera, y aunque es común encontrar este tipo en las terrazas o jardines, no está de más recordar que no deben de estar dentro de casa. La razón de ello es que provocan que la energía se estanque, de tal forma que la mala suerte y la nula abundancia se harán presentes en casa.

