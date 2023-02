Feng Shui: los objetos "viejos" que no debes guardar para atraer la buena suerte

El Feng Shui cada vez es más popular a la hora de pensar en la decoración de nuestro hogar; sin embargo, hay muchos aspectos que se deben de tomar en cuenta, pues así como pueden atraer la abundancia económica e influir de forma positiva en el dinero que llega a tus manos, un error puede costarte esa buena suerte. Lo anterior ocurre precisamente porque lo que busca esta técnia china es la ocupación consciente de cada lugar para que la energía fluya de la mejor manera.

Para conseguir lo anterior se deben de tomar en cuenta desde los materiales hasta la forma e incluso la vida, de ahí la importancia de tener plantas de interior y exterior, pero ocupar de forma correcta cada rincón de tu casa también implica una introspección y limpieza de todo aquello que ya no nos sirve ni nos aporta. Es por ello que en esta ocasión te compartimos los objetos viejos que están interfiriendo a la hora de atraer la buena suerte, incluso si realizas los mejores rituales.

Ten cuidado con la decoración vintage. (Foto: Pexels)

Aunque este tipo de objetos son básicos en la decoración e incluso se relacionan con modas vintage o retro, lo viejo, heredado, de segunda mano o que perteneció a alguien más en el pasado no siempre es bueno y para tenerlo en casa hay que realizar limpiezas energéticas para que no atraigan todo lo negativo. En cambio, hay otros artículos que no son de uso diario y ya sea porque se marchitaron o por su material pueden jugarnos un mal rato.

Descubre cuáles son los objetos viejos que no debes guardar en casa si lo que quieres es atraer la buena suerte, además que notarás cómo la abundancia y fortuna también empiezan a mejorar en cada aspecto de tu vida.

Flores secas

Las flores marchitas o secas son la alternativa de muchas personas tanto de decoración como para mantener oloroso el hogar e incluso en otras circunstancias se trata de la opción perfecta para guardar para siempre el detalle que un ser querido tuvo con nosotros; sin embargo, esto puede ser poco funcional para un correcto flujo de energía, al menos así se afirma desde el Feng Shui.

Se sabe que las flores secas tienen el mismo impacto que las plantas que por nada del mundo pueden estar dentro de casa, ya que provocan que la energía se estanque y por lo tanto la buena suerte y la fortuna no lleguen a establecerse en casa para beneficiar a todos los que viven bajo el mismo techo. La razón es que al estar marchitas o secas inmediatamente se asocia con la muerte hasta influir en los aspectos mínimos de la vida diaria, es por ello que no se recomienda ni siquiera tenerlas como parte de la decoración.

Aún si se trata de un recuerdo. (Foto: Pexels)

Espejos rotos

En la lista de objetos viejos que hay que sacar de casa inmediatamente también destacan los espejos rotos, pues aunque hay mucho que decir de éstos como que nunca se debe dormir frente a uno o colocarlos de formas estratégicas dentro del hogar para que la energía siga fluyendo de forma correcta, cuando ya sufrieron de algún percance que los haya estrellado y por mínima que sea la fisura es importante no tenerlos en casa.

Recuerda que además de la energía que hay en ellos, el estar rotos representa tener algo filoso y puntiagudo en casa, y como te hemos contado en muchas ocasiones esto también puede ser un impedimento para atraer la buena suerte. Por supuesto, no es lo único a tomar en cuenta, pues algo que también aleja la buena suerte es precisamente ese lado vintage, como lo llaman muchos, pero que en realidad ocasiona que la energía negativa sea la que se apodere de la casa. Es por ello que resulta muy importante también evitar que sean demasiado oscuros u opacos, o bien que deformen la imagen.

Recuerda evitar los objetos filosos. (Foto: Pexels)

Ojo con el metal

Si quieres atraer la buena suerte también debes de tener mucho cuidado con el metal, no importa si se trata de un cuenco, de una charola heredada o de la joya más preciosa que hay en casa, pues dentro del Feng Shui es muy sabido que todos los objetos de metal son los que más energía absorben y de ahí la importancia de limpiarlos energéticamente cada determinado tiempo, en especial cuando se tratan de herencias valiosas e importantes.

Es por ello que una recomendación en la decoración del hogar es no abusar de este material o al igual que con algunas plantas que impiden el flujo de energía, se busque un espacio en el jardín, terraza o exteriores para que no influya de forma negativa para quienes viven en casa.

SIGUE LEYENDO

Feng Shui: 3 lugares de tu casa en los que no debes poner espejos

Vastu Shastra: 3 trucos de decoración para la habitación más efectivos que los del Feng Shui

Hogar: 3 trucos para tener olor a "limpio" todos los días