Vastu Shastra: 3 trucos de decoración para la habitación más efectivos que los del Feng Shui

El Feng Shui es una de las corrientes chinas más populares de los últimos años de la que se suelen tomar muchas influencias a la hora de decorar la casa, pues ayuda a crear la armonía consciente de un espacio al colocar en un orden en específico cada objeto, o bien, a evitarlos como es el caso de los espejos en las habitaciones. A pesar de su gran fama, no es la única opción para atraer todo lo positivo, buena suerte y la fortuna al hogar, ya que también existen otras apuestas como el Vastu Shastra, una antigua doctrina hinduista.

Para el Vastu Shastra, explican los expertos, se ocupa la influencia de las conocidas "leyes de la naturaleza" y se aplican en cada espacio del hogar, pero un buen lugar para comenzar a utilizar esta corriente es en la decoración de la habitación, pues el saber ocupar un lugar de forma consciente bajo esta técnica de la India ayuda no sólo a tener recámaras perfectas y con la mejor energía. En cambio, se sabe que al igual que el Feng Shui (e incluso más efectivo) ayuda a que las personas se sientan en paz, tranquilas, relajadas y consigan un mejor sueño hasta el punto de combatir problemas como el insomnio.

La clave para conseguirlo está en saber cómo decorar, colocar y ordenar desde la cama hasta los espejos, mismos que en cada cultura tienen un significado diferente, o bien, saber si se pueden o no colocar las plantas dentro de las habitaciones para mejorar el descanso. Pues incluso un par de macetas puede ser una de las razones por las que una persona no descanse bien, en especial si se tienen más de dos en un cuarto y según las creencias de la corriente china.

Según esta corriente los espejos siempre se deben de cubrir. (Foto: Pexels)

Vastu Shastra: 3 claves para encontrar la armonía en tu recámara

Así que si con pretexto del año nuevo quieres redecorar tu hogar, aplicar algunas de las tendencias de decoración de interiores del 2023 o simplemente lograr un "aire nuevo" en tu habitación y así mejorar el flujo de energía para resultar beneficiado, existen algunos trucos que puedes implementar desde ahora mismo. En esta ocasión te compartimos las tres claves con las que podrás aplicar esta doctrina hinduista. ¿Te animas?

Lo primero que debes de saber es que se necesita un espacio particular dentro de la casa para encontrar un buen descanso y para ello se debe de apostar por el suroeste, pues es en este lugar donde los rayos del sol impactarán en menor medida de tal forma que ayudará a conseguir el mejor descanso. Tomando lo anterior en cuenta, en ocasiones basta con elegir el cuarto de la casa o departamento en el que menor sea el impacto del sol, aunque esto no quiere decir que no debe de impactar en ningún momento del día.

Seguramente habrás escuchado que en el Feng Shui la cama no debe estar cerca ni de una ventana ni apuntar hacia la puerta, pero en el caso del Vastu Shastra hay que tomar en cuenta algunas posiciones clave que ayudarán a conseguir ese descanso inigualable, entre ellas:

En los pisos superiores y a la altura de la cama no puede haber escaleras, pasillos o baños. (Foto: Pexels)

La cabecera siempre debe ir en dirección del sur

El espacio debe de ser tranquilo

Si hay un espejo en la recámara basta con cubrirlo con una sábana cuando no se esté usando

Finalmente, como un truco de decoración para el hogar en general y que sin duda se puede aplicar en el hogar es saber qué colores elegir tanto de pintura para las paredes como para los objetos que acompañan las mesas de centro. Según se ha dejado ver, en esta corrient hay que apostar por tonos naturales con los cuales retomar las leyes de la naturaleza, aunque también se pueden utilizar neutros, tierra y cálidos. No olvides que aquí también puedes aprovechar para ocupar objetos que hagan referencia a los elementos de tierra, agua, fuego y aire.

Azules

Blancos

Gris

Morados

Naranjas

Rosa claro

Verdes

