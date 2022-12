Feng Shui: 5 consejos para atraer fortuna, dinero y buena suerte a tu casa este 2023

A solo unos días que de inicio el Año Nuevo te damos a conocer una serie de consejos de Feng Shui que contribuirán a que la buena suerte llegue a tu hogar en este 2023, además propiciarán la llegada de dinero, fortuna y todo aquello que será de gran utilidad para ti y tu familia. Todo esto gracias a los beneficios que esta filosofía oriental aporta al bienestar de las personas.

Hay que destacar que el Feng Shui consiste en la implementación de pequeñas acciones que traen consigo diversos beneficios para la vida diaria de las personas. Estos consejos se pueden aplicar desde el hogar, con lo que se abre el espacio a la llegada de nuevas energías que contribuyen al buen vivir.

El Feng Shui es una filosofía oriental que aporta bienestar a las personas. FOTO: Especial

Si bien existen algunos consejos difíciles de aplicar, los hay también aquellos que destacan por ser sencillos y que con un poco de esfuerzo se pueden aplicar en los espacios personales. Estos rituales han demostrado por siglos ser de gran ayuda para las personas que se han dejado cautivar por los conocimientos y la filosofía oriental, y gracias a su eficacia nunca dejan de perder vigencia y año con año son más las personas que los llevan a su vida diaria, logrando mejorar la energía de tu casa y atraer la buena suerte.

5 tips para atraer fortuna, dinero y buena suerte

La limpieza es fundamental en el Feng Shui. FOTO: Especial

1) MANTÉN LIMPIA TU CASA: no hay que olvidar que "mente sana en cuerpo sano" y tener un hogar limpio no solo aporta tranquilidad. En el Feng Shui el orden es fundamental, ya que prepara el espacio para recibir buena energía. Mientras que el caos se convierte en una barrera que no deja fluir las vibraciones positivas.

2) LA PLANTA DEL DINERO: si bien el nombre lo suele decir todo, las propiedades de esta planta van mucho más allá. Es una planta bonita y fácil de cuidar que no requiere que le dé directo el Sol ni de sustratos excesivos. Además, aleja los insectos. Se sugiere colocarla en casa cerca de la puerta y es idónea para atraer abundancia y fortuna.

El color del 2023 se puede utilizar para decorar algún rincón de tu hogar. FOTO: Especial

3) UTILIZA EL COLOR DEL AÑO: si aún no lo sabías el color viva magenta será el tono del 2023 debido a que "vibra con energía y vigor, arraigado en la naturaleza, que desciende de la familia roja y expresa una nueva señal de fuerza”, según la descripción que aporta Pantone y la cual va en conexión directa con la filosofía del Feng Shui. Lo puedes usar para decorar algún rincón de tu hogar y así llamar a la buena suerte fortuna.

4) NO DESPERDICIES EL AGUA: aunque parezca una obviedad, no lo es. El cuidado del agua trasciende el medio ambiente y comienza desde el hogar. Por ello se aconseja en todo momento evitar abrir los grifos durante mucho tiempo y utilizar la ducha en lugar de darse baños. Según el Feng Shui el agua debe fluir, dado que es un elemento vital, sin embargo, de manera responsable y consciente.

Los cuarzos y las piedras se pueden colocar en diferentes puntos estratégicos del hogar. FOTO: Especial

5) DECORA CON CUARZOS Y VELAS: las piedras naturales y los cuarzos son esenciales para atraer la fortuna y la buena suerte en el hogar, por lo que se aconseja colocarlos en diferentes puntos estratégicos del hogar. Cada tipo tiene una función, por lo que se recomienda utilizarlos en función de lo que se necesite. Mientras que las velas contribuyen a atraer la buena fortuna a la casa; se aconseja utilizarlas en color blanco, lila o verde.

SIGUE LEYENDO:

7 tips para comenzar a levantarte temprano y con energía este 2023

El verdadero significado del color de la ropa interior en Año Nuevo y cuál elegir

¿Cómo quitar manchas en la ropa? Martha Debayle revela los mejores consejos para deshacerte de ellas fácilmente