Florencia Guillot se burla de las críticas por su colección de bolsas de lujo que en realidad eran chinas | VIDEO

La guerra comercial de Estados Unidos contra China pasó de un aumento de aranceles a videos virales en TikTok donde comerciantes y proveedores chinos le han hecho saber al mundo que ellos están detrás de muchos de los productos de marcas de lujo que se ofrecen a precios muy elevados tras ser exportados a Europa, donde se les coloca la etiqueta de "Hecho en Italia", pese a que casi toda la fabricación se dio en el país asiático.

Esto no sólo ha provocado que muchas personas quieran acceder a bolsos, ropa, calzado y más de marcas como Hermès, Chanel, Louis Vuitton o Burberry, tan sólo por mencionar algunas de las firmas que se han visto envueltas en esta polémica; sin embargo, los resultados de la guerra comercial no sólo han impactado a los vendedores, sino también a los clientes. Muestra de ello es que en redes sociales se ha criticado duramente a influencers que presumían sus millonarias colecciones y de las que hoy se sabe, fueron hechas en China.

En México la polémica ha tocado a figuras como Priscila Escoto o Florencia Guillot, quienes mostraban algunos de los bolsos de colección que compraban a precios que no cualquiera puede pagar. Mientras la primera de ellas ha guardado silencio frente a las revelaciones de los comerciantes chinos, la segunda influencer sí respondió y con mucho humor, pues hizo saber que ya gastó su dinero en piezas de lujo.

A través de su cuenta de TikTok, donde Florencia Guillot acumula 6.3 millones de seguidores, compartió hace unas horas un video de pocos segundos y que rápidamente se volvió viral. Allí, la joven explicó que en los últimos días no ha parado de recibir comentarios sobre su colección de bolsos de lujo y no dudó en burlarse de ella misma por el gasto que ha hecho en los últimos años.

Así se burló de la polémica. (Foto: TikTok @florencia.guillot)

"Florencia, ¿ahora qué vas a hacer con esto de que las bolsas son chinas? Pues usarlas, ya qué, ya las compré", dijo en medio de una risa viral.

Florencia Guillot dice que seguirá usando sus bolsas de lujo chinas

El nuevo video de Florencia Guillot respondiendo que seguirá usando sus bolsas de lujo que en realidad son hechas por comerciantes chinos, porque ya gastó en ellas, se ha hecho viral y dejado todo tipo de comentarios en redes sociales. Lo primero que señalaron sus fans es que aplauden su reacción y respuesta a toda esta polémica. Recordemos que la moda de marcas como Chanel, Yves Saint Laurent y otras se consideraban exclusivas; mientras que otras más como Hermès vendían una experiencia con listas de espera para ofrecer a los clientes bolsos como el Birkin.

Tras hacerse viral, en redes sociales, Florencia no ha dejado de recibir comentarios como: "Me encanta que saliste a decirle una realidad", "mucho mejor que la Priscila Escoto", "excelente video", "dirá lo mismo Priscila Escoto?" y "es que no compran la calidad, compran el nombre, muy chinas y todos pero lo que nos gusta es el nombre".

Estos son los comentarios de sus seguidores. (Foto: TikTok @florencia.guillot)

Priscila Escoto polémica China

Luego del video de Florencia Guillot respondiendo a todo el conflicto con los bolsos de lujo hechos en China y no en Europa como se pensaba, en redes sociales se ha hecho tendencia el nombre de Priscila Escoto, quien es una conocida influencer mexicana que dedica su contenido a sus compras en marcas exclusivas como Hermès, Chanel, Dior o Balenciaga. En redes la están criticando duramente por presumir sus bolsos de lujo y los millonarios precios de su colección.

Hasta el momento la influencer Priscila Escoto no ha respondido a la polémica a la que se enfrenta tras las revelaciones de los comerciantes chinos. Ante ello, en redes sociales no deja de recibir críticas o comentarios en espera de su postura sobre esta guerra comercial. Pese a ello, sigue activa contando su día a día, como solía hacerlo antes de recibir esta ola de burlas en Internet.