Plantas de invierno: 3 especies para decorar tu casa que no son sensibles al frío

Los amantes de las plantas tienen un enemigo en común: el invierno, pues durante esta temporada las bajas temperaturas impiden que sus diversas especies crezcan de forma adecuada, o bien, que terminan con quemaduras o muertas ante el clima frío que sorprende a lo largo del día y ni hablar de las zonas en las que las nevadas son inevitables. Aunque en esta época se pueden seguir los consejos básicos de jardinería para procurar el mejor cuidado, siempre se pueden buscar otras alternativas.

Una de ellas es llevar al hogar las especies de plantas que por sus características son perfectas para sobrevivir al frío del invierno, por lo que los cuidados no serán tan extremos ni mucho menos habrá que moverlas constantemente de lugar que que se nutran con los rayos solares, pero no resulten afectadas por las bajas temporadas. Por si fuera poco, estas alternativas son perfectas tanto para interiores como para exteriores y muchas de ellas también son famosas por su energía, así que puedes consultar el Feng Shui para saber dónde colocarlas.

Asimismo, al tratarse de especies invernales, sus aromas ayudarán a que la casa entera o habitaciones específicas siempre huelan bien y con una mezcla entre lo dulce y lo fresco. Por otro lado, también pueden ser excelentes compañeras de las flores de nochebuena de esta temporada navideña y complementar la decoración de la temporada. ¿Te animas a darles una oportunidad?

Decora no sólo con flor de nochebuena. (Foto: Cuartoscuro)

Jazmín amarillo

Aunque esta planta se puede encontrar todo el año, es durante el invierno donde florece con mayor belleza, además es muy conocida en el mundo de la jardinería y botánica por ser una amante del frío, así que no tendrás que temer por ponerla en tu jardín en lo que resta de diciembre o durante los próximos meses.

Incluso, si vives en territorios en los que las nevadas sorprenden ocasionalmente, el jazmín es perfecto por no ser sensible al frío y soportar temperaturas de hasta menos 15 grados centígrados. Por supuesto, esto no evita que muetran durante esta época, por lo que puedes seguir algunos consejos básicos como colocarlas en invernaderos caseros o no dejar que tengan contacto directo con el suelo para que sus flores amarillas se mantengan hasta la llegada de la primavera.

Narciso

Para los amantes de las flores más coloridas, los narcisos no pueden faltar este invierno ya que también se acoplan muy bien al frío y una de las mejores partes es que sus colores llamativos se mantendrán hasta después de la primavera, pues es uno de los momentos en los que mejor florece.

Entre los cuidados que se deben de seguir no sólo destaca el evitar la exposición al sol, sino también encontrar el espacio apropiado para que reciban la luz solar, algo que las ayudará a mantenerse en las mejores condiciones; sin embargo, debes de saber que el estrés de no dar con el sitio ideal para ellas puede hacer que sus flores se marchiten.

Busca espacios con sombra. (Foto: Pexels)

Durillo

Si al igual que decenas de personas te sumaste al trend viral de TikTok para decorar el árbol de Navidad con flor nube, el durillo logrará la dupla perfecta y la mejor parte es que al ser una planta invernal, no es sensible al frío a pesar de su apariencia que da la imagen de ser muy delicada. Además, resulta muy elegante para tenerlas en macetas en interiores, pero también cultivadas en el jardín.

Una de las mejores partes de esta especie de plantas es que no sólo te encantará por sus flores en esta temporada, ya que es conocida por durar casi todo el año. Aunque en el invierno ya tiene sus muchas flores agrupadas, también luce preciosa durante la primavera y el verano, así que también resiste el calor; sin embargo, lo ideal es tenerla en la sombra para evitar que se marchite.

