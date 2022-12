Jardinería: 3 consejos para cuidar las plantas en invierno

Los secretos de jardinería son muchos y muy variables según la temporada del año en la que nos encontremos, pues no es lo mismo cuidar las plantas del calor del verano que ante las bajas temperaturas durante el invierno. De hecho, esta última es una de las más complicadas y en las que cientos de personas se tienen que enfrentar a despedirse de sus especies preferidas que no sobrevivieron a la estación. Afortunadamente hay una serie de cuidados con los cuales se puede procurar el bienestar de cada una y sin que el clima sea causa de su muerte.

Para los amantes de la jardinería cuidar las plantas durante el invierno no supone ningún problema ni riesgo, pero para quienes a penas inician con esta tarea los consejos son indispensables. Es por ello que en esta ocasión te compartimos la guía básica con la cual tu jardín o plantas de exteriores e interiores no correrán ningún riesgo, además que te ayudarán a combatir las quemaduras, la pérdida de hojas y otros problemas como las molestas hojas amarillas que no sólo sorprenden durante esta temporada, sino también el resto del año.

¿Estás en búsqueda de los mejores consejos para el cuidado de plantas? Aquí encontrarás la guía básica. (Foto: Pexels)

Un truco indispensable antes de iniciar con estos consejos para cuidar las plantas en invierno es conocer qué especies tienes en casa o en el jardín, ya que así como se dividen en especies de interiores o exteriores, las categorías para reconocerlas son muchas y entre ellas destacan aquellas que son ideales para mantener durante el frío. Algunas de ellas son las camelias, el jazmín e incluso el crisantemo entre las que se pueden seguir los cuidados básicos, mientras que aquellas que son de calor necesitan modificar el tiempo y frecuencia de regado, así como contemplar nuevos espacios para mantenerlas a salvo, pero sólo representan algunos de los trucos a seguir.

Reduce el regado

Sin importar la estación del año es muy importante que las plantas siempre estén bien hidratadas o de lo contrario su muerte será inevitable, pero durante el invierno muchas veces hay que olvidarnos de los regados diarios o cada tercer día, pues por el clima frío y las pocas horas de sol la humedad se guarda por más tiempo y es por ello que la recomendación es estar pendiente de la tierra en las macetas, pues si sigue húmeda lo mejor es esperar un par de días más antes de nuevamente regarla.

Por supuesto es importante resaltar otros aspectos como las horas en las que se realice, recuerda que el frío puede quemarlas, pero el calor también. De acuerdo con los expertos en jardinería, un truco para regalar las plantas durante el invierno es hacerlo después del atardecer o por las noches, ya que al amanecer o al medio día los rayos del sol pueden ocasionar quemaduras y con ello generar el escenario perfecto para que sus hojas se pongan amarillas y terminen por desprenderse por completo. Y siempre recuerda evitar los charcos de agua.

Aumenta la exposición al sol

Este segundo consejo aplica tanto para las plantas de exterior como para las de interior, recuerda que durante el invierno las plantas necesitan una mayor exposición solar para continuar con sus procesos de fotosíntesis, además que las ayudarán a mantenerse en excelentes condiciones. A pesar de ello se debe de recordar el punto anterior y primero dejarlas que reciban la luz solar y posteriormente sean regadas.

No olvides que las plantas de interiores también requieren los mismos cuidados. (Foto: Pexels)

Algunos trucos que puedes seguir, al menos para las plantas de exterior es moverlas cerca de las ventanas para que reciban los rayos solares; sin embargo, es importante prestar atención a que los espacios sean adecuados y que la planta los reciba de la mejor forma pues incluso el moverlas puede ocasionarles estrés que terminará por afectar su bienestar. Así que al asignarles un nuevo lugar dentro de la casa también se puede ver cuál es su comportamiento y si es poco favorable, regresarla a su sitio habitual y propiciar los baños de sol.

Haz uso de los invernaderos

Finalmente para las personas que tienen jardín en casa y sus plantas no están habituadas para sobrevivir a la temporada de frío, pueden improvisar un pequeño invernadero para protegerlas y así ayudarlas a que mantengan el calor aún durante los días más fríos o las bajas temperaturas que sorprenden a lo largo de la madrugada.

Un truco para conseguir un invernadero casero es usar palos de madera y trozos de lona o bolsas de plástico para cubrir las plantas; la idea es implementar técnicas de reciclaje para darle una segunda vida a los materiales y además proteger a tus plantas este invierno.

SIGUE LEYENDO

Nochebuenas: este es el peligro de tenerlas en casa junto a perros y gatos

Este es el pesticida casero de ajo para cuidar tus plantas

Cascarón de huevo, el fertilizante más efectivo para las plantas