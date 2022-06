¿Cómo saber si mi cactus se está secando?

Los cactus se han convertido en la opción perfecta para tener en casa, sobre todo para los amantes de las plantas que no tienen demasiado tiempo para cuidarlas, pues un error muy común que se suele tener es que esta especie sólo requiere riegos ocasionales para mantenerse con vida; sin embargo, también necesitan de muchas atenciones que de pasarse por alto pueden terminar secándolos hasta que no haya punto de retorno y su muerte sea inevitable.

Es por ello que los cuidados no se deben pasar por alto, ya sea en plantas o en cactus, pues todos requieren de consideraciones que van desde encontrar el lugar adecuado para colocarlos, la cantidad de agua suficiente y regados que no los pongan en riesgo. De lo contrario, se pueden acumular una serie de factores que terminen por dañarlos irreparablemente, en el caso de los cactus, cuando comienzan a secarse, es posible "revivirlos", pero se debe actuar inmediatamente y no esperar hasta que ya no haya vuelta atrás.

Así que si alguna vez te has preguntado si tu cactus e está secando, es muy importante que tomes nota de lo siguiente, pues en ello se encuentra la respuesta de esta duda tan común. A pesar de ello se debe tomar en cuenta que aunque muchas veces el su salud se puede ver afectada a causa de los cuidados, en otras más, se trata de un proceso inevitable en su ciclo de vida, especialmente durante el invierno, aunque en poco tiempo, regresarán a su estado natural.

Esto es lo que tienes que saber para identificar si estás cuidando bien de tus cactus. (Foto: Pexels)

Señales para identificar si un cactus se está secando

Una de las primeras señales de alarma que se suelen identificar es cuando la apariencia de los cactus cambia por completo, es decir, su color y firmeza se ven afectados a simple vista. Por un lado, el color verde intenso que suelen tener se va despigmentando hasta alcanzar un amarillo que suele afectar las puntas principalmente; mientras que con el paso de los días, se empiezan a advertir otros factores como que la firmeza se va perdiendo.

Pues si por algo destacan los cactus es por lucir firmes y "duros"; sin embargo, cuando comienzan a secarse esta apariencia desaparece y, en cambio, lucen con una piel marchita y arrugada, además que sus espinas también pierden su salud y comienzan a debilitarse. Esta señal de deshidratación también se puede identificar porque la planta pierde su tamaño original al "encogerse" y llenarse de arrugas.

En casos más graves o dependiendo de la especie del cactus, como aquellos con flores, se puede identificar que algo anda mal cuando las flores u hojas se desprenden de la base. Algo que también se advierte cuando la tierra está seca y requiere constantes riegos.

Los cactus con flores pueden perderlas a causa de un mal cuidado. (Foto: Pexels)

¿Qué hacer si mi cactus se está secando?

Como advertimos arriba, los cactus se pueden "revivir" cuando se detectan las primeras señales que algo anda mal y para ello sólo hay que mejorar las condiciones en las que las plantas viven, así como de los cuidados diarios que se les dan. Es por ello que te compartimos algunos de los consejos que debes de seguir si quieres evitar su muerte prematura; pero hemos de advertir que no se trata de una tarea fácil, pues su salud está en un momento crítico.

Al identificar que el cactus está cambiando de tamaño, pierde sus flores y espinas, además que luce arrugado, se debe comenzar a presar atención si recibe las cantidades de agua necesarias. Para ello, se puede regar y posteriormente pasar el dedo sobre la tierra para confirmar que está correctamente hidratado; por otro lado, hay que revisar la humedad de la tierra, pues si está seca hay que regarla y, en muchos casos, trasplantar la planta, ya que podría ser que el sustrato no es el adecuado y por lo tanto no está filtrando de forma correcta el agua.

Cabe destacar que cuando se identifica que los cactus están más suaves de lo normal, podría deberse a un exceso de agua; recuerda que incluso si lo que buscas es eliminar lo seco, tampoco se deben dejar charcos en el sustrato.

También relacionado al tamaño, cuando esta planta comienza a hacerse más pequeña y delgada, podría ser una señal que no recibe la luz suficiente y para ello será necesario moverlas a espacios en los que puedan recibir directamente los rayos del Sol. Mientras que cuando el color verde se pierde por un amarillento, es la alerta opuesta, es decir, que hay que moverlo a un espacio en el que reciba menos los rayos solares.

SIGUE LEYENDO

¿Qué pasa si no le da el Sol a tus cactus? Esto es lo que debes saber

3 plantas de interior que se propagan de fácil manera

¿Por qué las hojas de las plantas se ponen amarillas?; así se pueden evitar