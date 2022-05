¿Qué pasa si no le da el Sol a tus cactus? Esto es lo que debes saber

Las plantas son las mejores amigas de muchas personas, quienes las colocan desde el jardín hasta los espacios más íntimos del hogar como las recamaras; sin embargo, en el caso de los cactus se deben conocer ciertos secretos, ya que erróneamente se piensa que requieren menos cuidados y que por lo tanto son más fáciles de mantener en la casa o departamento. Y lo cierto es que también requieren mucha atención y sobre todo, se les debe encontrar el lugar ideal para colocarlos.

Pues como se sabe, los cactus suelen vivir en el desierto, por lo que están acostumbrados y necesitan de ciertas condiciones climáticas como una buena iluminación en la que reciban el Sol, así que si los tienes en habitaciones a las que no impactan los rayos solares, lo mejor es que los cambies de lugar o comenzarás a ver como poco a poco pierden su vitalidad.

¿Cuál es el mejor lugar para colocarlos?

En el caso de que tus cactus no reciban la luz del Sol, es muy importante que comiences a considerar cambiarlos de lugar, sobre todo si esperas que crezcan y se reproduzcan de manera adecuada, y para esto último es más que necesaria la luz y rayos solares, esta es la razón por la que no pueden estar en lugares oscuros o aquellas zonas en las que no reciban directamente los rayos.

Si son cactus pequeños necesitarán más luz. (Foto: Pexels)

Sin embargo, esto no quiere decir que los cactus no pueden acompañar y decorar varios espacios de tu casa, sólo tienes que procurar que estén cerca de ventanas o espacios muy bien iluminados, ya que aquí podrán nutrirse por los rayos del Sol e incluso disfrutar de la sombra, si es que se trata de las especies que sí pueden sobrevivir en lugares con poca iluminación solar.

Algo que debes saber es que si no cuidas este factor fundamental, así como de un regado correcto, pues de lo contrario la salud del cactus se empieza a perder progresivamente hasta el grado en que los tallos comienzan a hacerse más delgados y esto ocasiona un debilitamiento que se puede ver a simple vista. Otras señales de que algo va ml es que el color verde de la planta cambia por un tono amarillento e incluso café, mientras que la textura puede cambiar y ser más suave, algo parecido a lo que le ocurre a las suculentas cuando tienen exceso de agua.

Otro aspecto que debes tomar en cuenta para cuidar bien de tu cactus es conocer su especie y para ello puedes preguntar directamente en el lugar en que los compres, pues aunque la mayoría de ellos requieren una exposición prolongada al Sol sin que esto les afecte, algunos otros conocidos como cactus epífitos sí se pueden tener en lugares semisombrados, aunque eso no quiere decir que no necesiten de los rayos solares ni de la luz. Cabe destacar que en este último caso también es fundamental que cuides más los periodos de riego, ya que suelen requerir más agua.

Por otro lado, si tienes cactus muy pequeños sí será indispensable que reciban una buena iluminación, de entre cuatro y ocho joras diarias, ya que esto les ayudará a crecer y a desarrollarse de forma correcta; mientras que los más adultos pueden pasar en promedio un par de horas bajo los rayos del Sol y no tener mayor problema.

