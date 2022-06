¿Por qué las hojas de las plantas se ponen amarillas?; así se pueden evitar

Uno de los problemas más comunes cuando tenemos plantas en casa es ver cómo sus hojas comienzan a ponerse amarillas con el paso de los días y un error que muchas personas cometen es cortarlas o arrancarlas por completo para regresarle su belleza natural. Lamentablemente, este color es una advertencia con el que ellas manifiestan que algo está mal tanto en el lugar en el que se encuentran como por los cuidados que se le brindan.

Aunque las hojas amarillas suelen presentarse con mayor frecuencia en las plantas de interior, las de exterior no están exentas de verse dañadas por este color; incluso, en aquellas especies que son "fáciles" de cuidar o aquellas como los cactus y las suculentas, también pueden dejar el verde para teñirse de este tono que, con el paso de los días puede tornarse en marrón hasta que finalmente la planta termine por secarse, si bien no por completo, sí en algunas zonas.

Cambiarles la tierra y abono puede ayudarlas. (Foto: Pexels)

¿Por qué se ponen amarillas las hojas de mis plantas?

Quienes a penas se acercan a la jardinería deben de saber que este síntoma es más común de lo que se cree, pero de no tratarse de forma correcta puede causar la muerte de las plantas, pues es una forma de advertir que no tienen la suficiente clorofila para mantenerse con vida, ya que esta sustancia no sólo es la encargada de dar el color verde, sino también es de lo que se alimentan y además las ayuda a protegerse de plagas.

La clorosis, mejor conocida como "hojas amarillas", se puede prevenir al implementar ciertos cuidados a las plantas afectadas, pero para ello primero es necesario conocer cuáles son las causas e identificar la que está dañándolas directamente, pues incluso la falta o exceso de agua e iluminación pueden provocar que no fabriquen suficiente clorofila. Así que no dejes de leer y comienza a realizar los cambios necesarios para proteger tus plantas.

Una de las primeras razones, en especial en la temporada de calor del verano, es el exceso de exposición al Sol, pues si bien la mayoría de las plantas necesita estar expuesta a los rayos solares al menos por media hora, en algunos casos pueden provocar quemaduras en las hojas. Por supuesto, no es la única razón para llegar al color amarillento, pues incluso cuando las plantas están en habitaciones muy calurosas, comienzan a tener daños importantes.

La hojas amarillas también pueden ser parte del ciclo de vida de las plantas. (Foto: Pexels)

En ese mismo sentido, también debes cuidar qué tanta luz reciben, pues incluso las especies de interior necesitan los rayos solares para llevar a cabo la fotosíntesis de forma correcta; verifica si tus especies necesitan estos "baños solares" o si sólo requieren estar en espacios bien iluminados y muévelas de lugar. Con el paso de las semanas notarás cómo ese tono amarillento desaparece por completo.

Mientras que en el cado de las plantas de exterior también se debe prestar atención a la temperatura del ambiente, pues cuando llegan temporadas como el otoño y el invierno, las corrientes de aire y los fríos extremos también pueden ocasionar que las hojas se pongan amarillas. Un truco para identificar si se trata de esto es ver si el resto de la planta se encuentra débil, es por ello que muchas personas recurren a pequeños invernaderos para protegerlas.

Por otro lado, se sabe que regarlas de forma incorrecta, ya sea con poca o con exceso de agua, puede hacer que las raíces se pudran y que las hojas o flores comiencen a cambiar su color natural hasta teñirse de café y secarse por completo. Es por ello que se recomienda prestar atención a cuántas veces al día se riegan, según su especie. Además, se debe cuidar que la tierra y abono sean los correctos, pues en muchas ocasiones no permiten que el agua se filtre y, por lo tanto, evitan que la planta se mantenga hidratada.

Otro aspecto para evitar las hojas amarillas, también se relaciona con la tierra, el abono y otros sustratos, pues en muchas ocasiones son pobres en nutrientes, por lo que agregar abono rico hierro, fósforo o nitrógeno, también podría marcar al diferencia y fomentar la salud de la planta.

Finalmente, es importante recordar que las hojas amarillas no siempre advierten que algo anda mal, pues en muchas ocasiones sólo se trata de su ciclo normal, pues algunas especies pierden sus hojas de forma natural, principalmente durante el otoño; es por ello que resulta fundamental conocer las especies que se tienen para cuidarlas de forma correcta.

