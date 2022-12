Hogar: las 4 tendencias de decoración que debes seguir este 2023

Los festejos de Año Nuevo están más cerca que nunca, pues tan sólo quedan dos semanas para disfrutar y despedir al 2022 y darle paso al 2023, mismo que millones de personas ya están pensando en conquistar con mejores hábitos, con un nuevo trabajo, con la ilusión de mudarse a una nueva casa o departamento, además de cambiar la decoración del hogar para sumarse a las mejores tendencias del momento.

Pues como te hemos contado en otras ocasiones, la moda no sólo se encuentra en la ropa que lucimos todos los días, sino también en los pequeños detalles que encontramos en nuestro hogar y que pueden ir desde el color que se elige para pintar las fachadas, hasta el tipo y tono de la sala para no perderse las tendencias. Y si algo podemos adelantar es que para el 2023 los toques de naturaleza en el interior serán lo ideales para cautivar y conseguir una decoración que no sólo luzca actual, sino que también brinde armonía y lujo aunque no se gaste una fortuna.

No olvides modificar los espacios según tus necesidades. (Foto: Pexels)

Así que si en tus propósitos para el Año Nuevo está independizarte, mudarte a una nueva casa o si simplemente quieres conseguir un "aire nuevo" en el espacio que habitas todos los días, debes conocer las tendencias de decoración que la desarrolladora inmobiliaria mexicana Grupo Luximia compartió con El Heraldo Digital. No olvides que puedes aplicar una o todas ellas a lo largo del año.

Integra la naturaleza a tu hogar

Esta tendencia se ha visualizado a raíz de la pandemia, sin embargo, este 2023 cobrará más fuerza ya que no solo estará presente en plantas dentro y fuera de casa como se vio este mes de diciembre con las tendencias de decoración para Navidad, pues otros elementos como el papel tapiz con estampados naturales, objetos decorativos de madera o bien, acabados en piedra, serán los protagonistas.

Apuesta por muebles con acabados curvos y orgánicos

La idea es que los lleves a cada rincón, por lo que no debes de temer en hacer la remodelación entera con trinchadores, sofás o islas. Asimismo, el recuperar este estilo en muebles con acabados curvos también se verá mucho en los lavabos y lámparas, mismos que tendrán formas más libres y texturas orgánicas de su creación que continuarán con la línea de llevar la naturaleza al interior de tu casa.

¿Usarías los estampados en tu hogar? (Foto: Pexels)

Cambia el color

La pintura puede crear un cambio radical, este año Coloro, marca especializada en sistemas de color y WGSN, empresa experta en tendencias de consumo, afirman que habrá al menos cuatro colores que serán protagonistas, además que son perfectos para interiores y exteriores. Al apostar por ellos notarás cómo el 2023 en tu hogar se siente lleno de paz y tranquilidad, entre ellos destacan:

Verdigris

Tranquil blue

Luscious red

Sudial

Redistribuye los espacios de tu hogar

Antes de la pandemia, los proyectos de vivienda con patio trasero o terraza eran muy demandados. Hoy en día el tener un espacio en donde hacer ejercicio, un área de convivencia y sobre todo un lugar en donde trabajar desde casa, es la prioridad. Por lo tanto, reacomodar el espacio en casa -no tiene que ser muy grande-, permitirá acomodarse al nuevo estilo de vida digital.

Con estas ideas este 2023 te convertirás en la sensación, además que harás tu hogar el lugar más acogedor si acostumbras tener invitados.

