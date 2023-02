Cazzu impone las "glam nails" como la tendencia de uñas de 2023

Las tendencias de este 2023 para lucir una manicura icónica parecen no llegar a su fin y así como los diseños de Barbie o tribales son los favoritos del momento, aquellos llenos de brillo comienzan a causar furor dentro del mundo de la moda, especialmente tras verlos en Cazzu. Y es que la guapa cantante argentina se ha convertido en todo un referente al presumir unas uñas bonitas y arregladas; si hace unas semanas demostraba que el estilo futurista era magnífico, ahora impuso las "glam nails" como la apuesta más elegante y femenina.

Un detalle que no pasó inadvertido para nadie es que de llevar un diseño futurista en el que un esmalte metálico y pedrería verde esmeralda era la dupla perfecta, ahora Cazzu demostró que el brillo para denotar elegancia y completar todo tipo de looks, pero manteniendo la discreción, también es posible. De esta forma se sumó a la fiebre de las "glam nails" que han llevado una larga lista de famosas y que es perfecta para lucir unas manos muy femeninas. ¿Te animas a copiarle el diseño a la cantante?, lo único que necesitas es:

Conquista la temporada al estilo de la argentina. (Foto: IG @cazzu)

Esmalte plateado

Barniz para darle brillo

Gel para un volumen en 3D

Así se pueden conseguir las "glam nails" con efecto 3D

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Nada" compartió una sesión de fotos con motivo de su "Nena Trampa tour" y para la ocasión no sólo llamó la atención un look total withe con el que rompió el Internet por las transparencias y un arnés para resaltar su figura, sino también por un diseño de uñas con el que mantuvo el estilo. Por supuesto, no dudó en presumir su nueva manicura que es perfecta para completar cualquier look y lucir unas manos elegantes y discretas.

Entre los detalles que no pueden pasar desapercibidos de esta nueva tendencia que ya promete dominar el 2023 es que Cazzu renovó las "glam nails" al no sólo llevar el glitter para ese estilo brillante, sino también al mezclarla con otras tendencias de la temporada como las famosas uñas ombré con las que se consigue un degradado muy elegante, así como con la fiebre del gel que ayuda a ar violumen a los diseños. Es por ello que en esta ocasión te contamos todo lo que hay que saber.

Este es el diseño con el que la cantante impuso moda. (Foto: IG @cazzu)

Antes que nada es importante recordar que así como se pueden presumir unas uñas naturales y cortas, también es posible lucir las "glam nails" con acrílico y largas; en cuanto al estilo, las uñas se pueden llevar sin una capa o usando una base nude para darle ese toque elegante. Por otro lado, en las puntas se luce todo el brillo gracias a la combinación de técnicas antes señaladas y aunque este estilo se puede lograr desde casa, lo ideal es ir con una manicurista que ayude a conseguir ese efecto en 3D.

Luego de tener la base hay que comenzar a trabajar con el gel y aplicarlo en formas asimétricas sobre las puntas para conseguir ese volumen deseado. Una vez seco, basta con cubrirlo con un par de capas de esmalte plateado para conseguir este estilo de Cazzu y un truco para conseguir aún más ese efecto glam, es aplicar un efecto espejo o perla, para finalmente aplicar una capa de brillo con la que la manicura estará lista.

