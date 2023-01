Ropa de paca: así debes lavarla antes de usar para evitar enfermedades

Uno de los errores que no se pueden cometer al comprar ropa de paca es llevarla directamente al clóset, guardarla y esperar al momento perfecto para estrenarla con el mejor look, pues si bien es cierto que con las prendas nuevas no suele haber ningún problema, en casos como estos hay mucho que desconocemos sobre el origen de las piezas y de ahí la importancia de una correcta limpieza que incluso puede ayudarnos a evitar enfermedades.

La principal razón de lo anterior es que como bien se sabe la ropa de paca se guarda en grandes empaques con otros tantos montones de prendas, además que terminan almacenados o en bodegas en camiones por días, semanas e incluso meses. Por supuesto, en todo este tiempo cada diseño está expuesto a diversos contaminantes, además que al estar en un puesto para que cualquiera lo vea habrá pasado por muchas manos, por lo que en ocasiones no sorprende ver que una compra de ropa de segunda mano tiene manchas, pero esto es sólo una parte de los factores a los que están expuestos como las bacterias, humedad, hongos y hasta virus de contacto -como ocurre con la viruela del mono- que pueden repercutir en nuestra salud.

Antes de llevarla a la lavadora es importante desinfectarla. (Foto: Pexels)

Es por ello que en redes sociales también se han viralizado tutoriales de cómo desinfectar y lavar correctamente la ropa usada o nueva, pero que ha pasado varios días en el exterior o de un tianguis para otro. Según se sabe, lavarla de forma convencional con agua, jabón y echarla a la lavadora no es la mejor forma de combatir o prevenir las enfermedades que nos pueden ocasionar, sino que hay que seguir una rigurosa rutina de pocos pasos con los que cada prenda quedará impecable y libre de bacterias.

Rutina de 3 pasos: así debes de lavar la ropa de paca

Así que antes de guardarla, mezclarla con el resto de tus prendas o siquiera ponértela, asegúrate de seguir esta serie de pasos con los que conseguirás desinfectar y limpiar a la perfección cada una de tus nuevas adquisiciones. La mejor parte es que no te tomará demasiado esfuerzo, aunque el tiempo de espera puede llegar a ser algo largo si eres una persona poco paciente.

Lo primero que tienes que hacer es llenar una cubeta o tina con agua limpia y caliente, la cantidad dependerá del número de prendas que estés por lavar y una recomendación es que este proceso lo hagas en exteriores para evitar contaminar el resto de tu casa. Es muy importante que dejes la ropa en remojo de 30 minutos a una hora y si el agua termina muy sucia, tírala y repite el proceso con agua limpia para quitar el exceso de suciedad.

Tras la primera lavada por separado podrás juntarla con el resto de tus prendas. (Foto: Pexels)

Después deberás dejar las prendas remojando por 45 minutos en un recipiente con agua caliente, pero esta vez con un preparado que te ayudará a eliminar todas las bacterias y gérmenes; para ello basta con agregar dos tazas de vinagre por cada litro de agua. Tras esperar el tiempo suficiente saca cada una de las prendas y enjuágalas con agua limpia, pues ahora sí podrás lavarlas; sin embargo, lo ideal es que lo sigas haciendo por separado.

A mano o a lavadora comienza a lavar cada una de la ropa de paca que compraste como lo haces de forma usual, es decir, enjabonando, tallando y enjuagando. Finalmente deja secar cada pieza bajo el sol y una vez que estén completamente secas podrás usarlas con normalidad; no olvides que en todo este proceso deberás usar guantes de látex para evitar que tus manos y piel tengan contacto directo con las prendas.

