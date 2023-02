Georgina Rodríguez: 3 looks que confirman que los skinny jeans no han pasado de moda

Las tendencias de moda para este 2023 tienen una apuesta que no es del agrado de todo el mundo, pero que nos guste o no, se quedará dentro del radar de prendas que se lucirán todo el año: los skinny jeans. Aunque desde el 2020 los pitillos habían perdido su popularidad frente a los pantalones holgados, para este año han regresado con mucha fuerza y se suman a otros diseños como las medias, pues ambos estilos son perfectos para resaltar las piernas y con ello lucir icónica en cualquier ocasión.

Y para lograr que las piernas se conviertan en las protagonistas de cualquier look no hay mejor opción que las prendas ajustadas, de ahí que incluso cortes como el slim también sea de los preferidos del momento; sin embargo, en redes de nuevo se ha inciado el debate de si realmente los skinny jeas están o no de moda y para dar una respuesta a ello no hay mejor referente que Georgina Rodríguez. Pues la guapa modelo y esposa de Cristino Ronaldo es uno de los fashion icons más fuertes a nivel mundial y ella sigue luciendo este corte.

De hecho, podría decirse que para Georgina Rodríguez los pitillos nunca desaparecieron, pues en más de una ocasión los lució con los mejores looks y demostrando que solo con ellos es posible conseguir distintos estilos. ¿La razón?, que son muy versátiles y que con un tiro alto resultan magníficos para conseguir desde una imagen informal y con playera de fútbol, hasta el outfit más elegante si se elige una blusa de seda y unos stilettos.

Uno de sus últimos looks demuestra que los skinny jeans no han pasado de moda. (Foto: IG @georginagio)

Look elegante con blusas satinadas

Entre las cátedras de moda de la también estrella de Netflix, con quien tiene su propio reality show, queda claro que un look elegante es fácil de conseguir con un par de pantalones de mezclilla ajustados y de tiro alto que además queden por arriba de los tobillos para conseguir un efecto de piernas kilométricas. Mientras que para combinar, una blusa de seda en color lila, el que cada primavera se vuelve tendencia, ayudará a derrochar estilo.

Para el calzado, un par de sandalias de tacón son perfectas para elevar aún más el look y en especial cuando se combinan con un lujoso bolso fucsia como el que llevó la famosa.

El ruedo deshilado le da un toque muy juvenil a la imagen. (Foto: IG @georginagio)

Skinny jeans con calcetas a la vista

Por supuesto, al ser la reina de los skinny jeans, Georgina Rodríguez sabe mejor que nadie cómo pasar de algo tan elaborado a un look más sencillo y cómodo, pero sin perder el estilo y glamur. En una segunda idea de cómo cautivar este 2023 destaca un atuendo monocromático con el color azul como protagonista tanto en los pantalones como en la blusa; por si fuera poco, se agregan otras tendencias como:

Las blusas satinadas

Puños con plumas

Tenis blancos con calcetas larga y sobre el ruedo de los pantalones

No te olvides del cinturón para marcar una figura llena de curvas. (Foto: IG @georginagio)

Casual-chic con básicos del clóset

Finalmente, en la demostración de que los skinny jeans no han pasado de moda no podía quedar en el olvido este atuendo en el que lo casual se fusiona con lo chic, gracias a unos pitillos azules y con efecto deslavado, pero en esta ocasión pasan a segundo término gracias a otros básicos del guardarropa que de hecho son los que elevan el look. Algunas de dichas prendas son:

Blusas de cuello alto en color blanco

Chaqueta de piel

Y para lograr ese plus al outfit, Georgina Rodríguez agregó un par de stilettos blancos que ayudan a resaltar aún más las piernas, mientras que un bolso de mano en color negro termina de complementar los colores que se ven en todo el atuendo. ¿Te animarías a "robarle" el estilo a la guapa modelo y madre de familia?, no olvides que son perfectos para mujeres de todas las edades y lo versátiles que son permiten lucir todo tipo de estilos.

Esta combinación no pierde la elegancia. (Foto: IG @georginagio)

