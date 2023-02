Loreto Peralta tiene la falda que reinará esta primavera

Los looks para primavera ya están causando sensación en la red con las tendencias más icónicas como los delineados de colores y los atuendos con los cuales derrochar estilo; sin embargo, sabemos que puede ser complejo dar con la combinación perfecta y que además se ajuste tanto a lo que está de moda como a otros aspectos como el clima. Es por ello que en esta ocasión recuperamos el estilo de Loreto Peralta, quien tiene el mejor consejo para lucir una falda sin que la edad importe.

En las últimas semanas Loreto Peralta se ha convertido en toda una fashion inspo gracias a looks que van desde cómo combinar jeans con un top, cómo lucir los vestidos con escote e incluso cómo acaparar todas las miradas tras sumarse a la tendencia de los microbikinis azules. Por supuesto, esto no es lo único en lo que destaca, ya que también tiene el estilo perfecto para causar sensación durante la primavera y para ello basta una falda midi con estampado y unos cuantos complementos.

La famosa es el nuevo referente de moda. (Foto: IG @loretoperalta)

Aunque la combinación que lució la guapa actriz es perfecta para lograr una imagen casual y juvenil, además de fresca, esto no implica que mujeres de más de 50 años no la puedan lucir; la razón de ello es que todas las prendas son básicos del guardarropa e incluso famosas como Maribel Verdú también han creado outfits similares. Por otro lado, es importante resaltar que además de lo informal, al agregar un par de estiletos el resultado será completamente distinto. ¿Te animas a ponerlo a prueba?

Loreto Peralta y el truco para lucir una falda midi esta primavera

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de "No se aceptan devoluciones" dejó ver el look casual y cómodo que reinará esta primavera gracias a tener varias de las tendencias del momento y a la vez ser perfecto para presumir un lado muy chic. Para ello sólo se necesita una falda midi de tiro alto para marcar la cintura y crear armonía en la figura, además de una caída en "A" con la cual lograr un efecto de piernas kilométricas para lucir más alta.

De acuerdo con la lección de moda de Loreto Peralta, un truco para lograr esa imagen chic es que la prenda se convierta en la gran estrella del atuendo y para la ocasión apostó por un estampado a cuadros con el que se consigue un efecto bicolor con el negro y el blanco como protagonistas. Estos dos colores son clave para armar el resto del look y mantener ese estilo que denota elegancia.

Así puedes imponer moda esta temporada. (Foto: IG @loretoperalta)

Y para completar su look, Loreto Peralta agregó una playera blanca y de manga corta con la que mantuvo un estilo fresco para lucir en la primavera; mientras que de calzado un par de tenis blancos (que desde el año pasado son los favoritos para todo tipo de outfits) ayuda a mantener la comodidad y sin perder el estilo. Aunque el resultado final ya es perfecto para causar sensación, esta solo es una forma de llevarlo.

Tal y como te adelantábamos arriba, de algo casual este look se puede transformar en algo más elegante con tan solo cambiar los tenis por un par de stilettos y accesorios como joyas que eleven todo el look. ¿De qué forma lo usarías?, no olvides que las faldas midi son las que dominarán las tendencias esta temporada.

