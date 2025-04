Día de las Madres: receta fácil de un pastel en microondas para un desayuno sorpresa el 10 de mayo

Aunque para consentir a mamá no es necesario esperar una fecha especial, el 10 de mayo se ha convertido en el pretexto perfecto para lograrlo aún cuando el presupuesto sea poco. Algo tan sencillo como un desayuno podría significar una gran sorpresa para el Día de las Madres, sobre todo si está elaborado en casa por lo que existe una receta fácil, con pocos ingredientes y rápido que no implica riesgos ya que no se usa el horno.

Un día relajado, rodeadas de amor y apoyo es algo que toda mamá merece ante el incansable trabajo que realizan diariamente y que comienza desde las primeras horas de la mañana con el desayuno familiar. Ante esto, una alternativa de regalo implica un desayuno en el que pueden participar los más pequeños de la casa gracias a que no implica un riesgo, todo sin dejar de lado que la limpieza antes y después es fundamental para este obsequio.

Receta para preparar un pastel en 5 minutos el Día de las Madres. Foto: Freepik



Receta para preparar un pastel en 5 minutos el Día de las Madres

El pastel en taza, también llamado mug cake, es una de las grandes alternativas para quienes buscan sorprender a mamá y que todos en casa estén involucrados. Se trata de una receta en la que se obtiene un esponjoso pastel en menos de 5 minutos y con pocos ingredientes que se pueden encontrar en la cocina de todos los hogares o invertir poco dinero cuando se trata de cuidar el presupuesto.

Ingredientes

1 taza (de la que se usa normalmente para el café)

Un huevo

3 cucharadas de aceite

4 cucharadas de leche

4 cucharadas de harina

3 cucharadas de azúcar

3 cucharadas de chocolate en polvo

Una pizca de polvo para hornear

Un tenedor o batidor

El pastel en taza necesita pocos ingredientes y tiempo para su preparación, el regalo perfecto para el 10 de mayo. Foto: Freepik

Preparación

Se agrega el huevo en la taza junto a la leche y el aceite para mezclarlo todo con ayuda del tenedor o un batidor; luego, se añade la harina poco a poco, las cucharadas de azúcar, el chocolate el polvo y una pizca de polvo para hornear. Finalmente, se coloca la taza en el microondas por tres minutos y, una vez que termine el tiempo, es importante retirarlo con cuidado usando guantes de cocina para evitar quemarse en caso de que el recipiente esté muy caliente.

Aunque se puede conservar el pastel dentro de la taza, también se puede colocar en un recipiente decorativo y añadir crema batida. Además, en los ingredientes para la mezcla se pueden contemplar algunos toppings como chispas de chocolate, en forma de corazón, diamantina comestible o reemplazar el chocolate en polvo por chocolate blanco.