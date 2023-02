Loreto Peralta se suma a la tendencia de los microbikinis azules

La tendencia de los microbikinis no deja de causar furor entre las famosas de todas las edades, quienes ya los agregaron a sus básicos del guardarropa para la temporada primavera-verano 2023 y si algo nos ha quedado claro es que no hay límites para usarlos y que incluso diseños de tanga son perfectos para las más atrevidas, palabra de Kendall Jenner. Por supuesto, no son los únicos para robarse todas las miradas y así lo demostró este fin de semana Loreto Peralta con un bañador de dos piezas azules.

Una de las mejores partes de sumarse a una fiebre como esta no sólo radica en presumir una figura torneada, esbelta o marcada por el ejercicio, sino también por otros detalles que no pueden pasar por alto y es que como te hemos contado en otras ocasiones los colores más encendidos estarán de moda esta temporada; sin embargo, no siempre hay que llevar un neón para cautivar. En cambio, la cátedra de estilo de la guapa actriz dejó ver que un tono azul eléctrico consigue el mismo efecto gracias al brillo y a la viveza de la tonalidad.

A sus 18 años es todo un referente de la moda y belleza. (Foto: IG @loretoperalta)

Desde las escaleras, así presumió su look en microbikini

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de "No se aceptan devoluciones" compartió una sesión de fotos con la que paralizó la red, pues si bien es cierto que con cada look impone moda y se ha convertido en todo un referente para las más jovencitas, en esta ocasión se dejó ver como pocas veces al modelar un traje de baño ideal para derrochar estilo en las próximas vacaciones; la mejor parte es que gracias a ese tono tan llamativo se logra resaltar un bronceado perfecto.

Al sumarse a la tendencia de los microbikinis, Loreto Peralta demostró que lo clásico nunca pasará de moda y es por ello que apostó por el corte tradicional en el que se resaltan formas triangulares en el top para lograr así un escote en "V"; mientras que para la parte inferior del bañador destaca un tiro bajo a la altura de la cadera con el que se puede presumir un vientre plano y abdomen de acero.

Desde las escaleras, así modeló. (Foto: IG @loretoperalta)

Por si fuera poco, también confirmó que este tipo de tiro, combinado con una amplitud en los laterales se consigue un efecto de piernas kilométricas, un truco al que pueden recurrir las mujeres bajitas para alargar su figura y sin tener que recurrir a tacones. Además, al posar desde la lejanía y sentada en las escaleras también dejó ver que los colores azules y en especial el eléctrico es magnífico para acaparar todos los reflectores.

Luego de presumir su belleza como nunca antes y con el look que triunfará este 2023, la actriz de "Guerra de vecinos" se coronó como la sensación de la red y sus fans no dudaron en llenarla de halagos, un escenario que se repite siempre que la mexicana-estadounidense comparte fotos en redes sociales.

"De pronto flash, la chica del bikini azul", "hermosa", "qué guapa" y "diosa" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Loreto Peralta

¿Le robarías el look para tus próximas vacaciones? (Foto: IG @loretoperalta)

SIGUE LEYENDO

Nadia Ferreira y las Kardashian usan los Bikinis y bañadores metalizados serán moda esta primavera

María León se suma a la tendencia de los microbikinis bicolor y estilo boho chic

Fernanda Castillo se sube a la tendencia de los micronibikis neón con transparencias