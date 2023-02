Kendall Jenner impone moda con bikini ultra pequeño

Kendall Jenner se acaba de coronar como la celebridad más atrevida al posar a la orilla de la playa con un coqueto bañador con el que dejó en el pasado los microbikinis que han causado furor en las últimas semanas y que una larga lista de famosas han presumido. En cambio, la modelo se lució como nunca con un bikini ultra pequeño con el que demostró que las tangas están de regreso y más fuertes que nunca dentro del mundo de la moda.

A pesar de los riesgos existentes por usar tangas, esta prenda ya se ha convertido en la indispensable para lucir pantalones de tiro bajo y minifaldas; sin embargo, ahora la hermana de Kim Kardashian dejó en claro que son la apuesta perfecta a la hora de lucirlas en un bikini. ¿La razón?, por lo revelador de este diseño de hilo se convierte en la apuesta más sexy para deslumbrar durante las vacaciones y tenía que ser la modelo quien lo demostrara.

Así presumió su figura la estrella de "The Kardashians". (Foto: IG @kendalljenner)

Este es el bikini ultra pequeño más arriesgado de Kendall Jenner

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Kendall Jenner compartió una sesión de fotos que tituló con un "31 horas" en donde los looks en trajes de baño y los vestidos más elegantes para derrochar estilo en las vacaciones de primavera no faltaron. Claro que un par de fotos en particular llamaron la atención de muchos, pues con ellas se confirma que los trajes de baño de dos piezas en color negro son los más sensacionales de la temporada.

En una primera foto, se observa a la también empresaria sentada en la arena y con la mirada perdida en el horizonte mientras modela un diseño de bañador con top tipo bralette y con el que deja al descubierto gran parte de su figura. Por otro lado, en la parte inferior lució una tanga de hilo con la que elevó la temperatura y dejó ver como nunca su cautivadora figura en la que un cuerpo delgado, ventre plano y abdomen de acero quedaron a la vista.

Aunque en dicha imagen se alcanza a observar que un tiro bajo es magnífico para derrochar estilo como nunca, Kendall Jenner también impuso moda como nunca antes al posar de espaldas y dejar ver que un bikini ultra pequeño ya es parte indispensable de la malata en las próximas vacaciones. En el diseño no solo se aprecia un tiro bajo muy arriesgado, sino también un par de cintas dobles que acompañan a la tanga, misma que se aprecia a detalle en una segunda foto.

Así desafió las normas de Instagram. (Foto: IG @kendalljenner)

Por supuesto, este par de fotos bastaron para que sus fans, familiares y amigos la llenaran de halagos, además que resultaron impresionados con un diseño que nunca antes había lucido, pues si bien es cierto que la modelo es la reina de la tendencia de los microbikinis e incluso los ha modelado en medio de la nieve, nunca antes había presumido su lado más sexy y sensual, además de desafiando las normas de Instagram.

No solo en negro, Kendall Jenner se suma a la tendencia de los bikinis neón

Como adelantábamos, con su más reciente sesión de fotos, Kendall Jenner no sólo compartió este bikini ultra pequeño, sino también un elegante vestido largo en color naranja y un bikini verde neón con el que se robó todas las miradas. Y es que como te hemos contado en otras ocasiones, se trata del tono ideal para resaltar un bronceado perfecto, además de presumir la figura sin necesariamente seguir la tendencia de las tangas.

¿Y tú, cuál usarías? (Foto: IG @kendalljenner)

