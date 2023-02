FOTOS: Nadia Ferreira usa el bañador rosa barbie que será tendencia esta primavera 2023

Nadia Ferreira se ha convertido en todo un referente en cuanto a moda se refiere, la esposa del cantante Marc Anthony nos cautivó a todos luego de su boda gracias al vestido de novia que la hizo lucir como toda una princesa, creación de la afamada casa Galia Lahav con el que robó miradas, y desde luego encantó al novio y a todos los presentes en el considerado evento del año. El toque clásico y elegante que eligió para el ajuar combinó elementos clásicos como el encaje, pero con una manufactura más fina que dejaron ver su gusto por la alta costura.

Desde entonces, la modelo quien representó a Paraguay en el concurso Miss Universo 2021, se ha convertido en centro de atención por su estilo y es que por si eso fuera poco goza de una belleza muy particular pues sus ojos azules resaltan con su rostro y el tono de su piel, por lo que ha ganado varias campañas de moda con marcas internacionales y portadas de revistas como Hola, Xpedition Magazine, Aló, entre otras.

A través de redes podemos ver su gusto por la ropa. Foto: Instagram

Nadia Ferreira usa el bañador que estará de moda esta primavera

El bañador estilo Barbie de los años 90, será una tendencia que estaremos viendo muy fuerte durante la primavera-verano 2023, y un ejemplo de cómo lucirlo de la mejor manera nos lo dio la recién casada, ya que ella portó una pieza completa en color rosa con un cinturón en tono azul que permitió enmarcar su figura. De hecho en los comentarios de la publicación se hizo alusión a su gran parecido con la icónica muñeca y es que es notorio que su figura se estilizó aún más con ese look dejando ver sus largas piernas y brazos.

Además el look estaba completo con unas sandalias de tiras con tacón cuadrado en el mismo tono Barbie del bañador poniendo en claro que este será el color de moda durante la temporada primavera-verano de este 2023. Y es que si de moda hablamos Nadia Ferreira es un ejemplo claro, basta mirar los looks de invierno que ha impuesto donde combina abrigos, suéteres y jeans con botas o por qué no usando un conjunto sastre con short y botas altas que le permiten lucir con esplendor su 1.75 metros de altura.

Este look es fácil de recrear y perfecto para la temporada que está por iniciar. Foto: Instagram

¿Cuáles serán los traje de baño de moda este 2023?

Barbicore

Como ya lo explicamos la tendencia "barbicore" dominará esta temporada primavera-verano 2023, ya sea con bañadores completos, trikinis o bikinis pues de acuerdo con las reciente pasarelas en Madrid podemos vislumbrar lo que viene con fuerza y te dará una idea de las prendas que puedes usar para verte fashion durante tus próximas vacaciones, y ese rosa intenso no pierde fuerza durante este año, pues lo veremos en todo tipo de prendas para la playa o alberca. Ya sea con destellos noventeros o con cortes más modernos, pero el rosa barbie estará vigente.

El rosa neón o rosa Barbie dominará la temporada primavera-verano 2023. Foto: Instagram

Olanes

Otra tendencia que se impondrá serán los bañadores con olanes, lo mismo que en bikinis, el punto es que este estilo que aporta un toque de elegancia se verá mucho, tal como lo vimos en la pasarela de Gran Canaria. Lo que hay que tener presente es que es que aporta volumen al cuerpo, por lo que si eres una mujer de senos grandes los expertos recomiendan evitarla, sin embargo lo más importante es que te sientas cómoda con lo que vistes.

Los olanes aportan volumen al cuerpo. Foto: Especial

Cut Out

Los bañadores cut out no desaparecen este 2023, así que si eres de las que compró una prenda de estas, te damos la buena, pues seguirá de moda y podrás usarlo, la novedad es que ahora los trikinis se lucen con aberturas más marcadas a los costados para dar esa apariencia de reloj de arena al cuerpo.

El escote al costado será muy marcado. Foto: Especial

