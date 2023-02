Nadia Ferreira se suma a la tendencia de los microbikinis rojos

Nadia Ferreira ha causado furor desde su participación en el certamen de belleza Miss Universo 2021 donde saltó a la fama gracias a su porte, carisma y desde luego belleza, pues tiene unos ojos azules que resaltan con su cabello castaño oscuro y esos mismos conquistaron al cantante Marc Anthony con quien recientemente llegó al altar para sellar su amor luego de un año de relación en una boda de ensueño donde lució como princesa con un vestido diseñado por Galia Lahav.

La modelo eligió renovar los clásicos vestidos de novia con un toque moderno con detalles más finos en los bordados, dejando claro su gusto por la moda que ha evidenciado a través de las publicaciones de sus redes sociales como Instagram donde muestra looks perfectos para todas las épocas del año. Recientemente se lució usando minishorts con botas largas dejando claro que en época de frío también se puede lucir elegante y a la moda.

Los bikinis negros estarán de moda esta temporada. Foto: Instagram

Nadia Ferrerira se suma a la tendencia de los microbikinis rojos

La ahora esposa de Marc Anthony hace unos días lució un microbikini dorado que dejó a todos sorprendidos pues se vio guapísima, los comentarios que sus fans le dejaron en redes sociales evidencian que se ha ganado el gusto del público y la llenaron de piropos, pero ese no es el único estilo que estará de moda esta temporada de primavera-verano 2023, pues tambiém lo será el color rojo.

Y es que el color rojo es un clásico que no pasa de moda y cada temporada se posiciona como un must que no debe faltar en el armario y un ejemplo de ello es el bikini en ese tono con detalles florales que mostró sentada sobre la arena. Recordemos que los detalles florales son un clásico para el verano y le van bien a cualquiera pues ayudan a rejuvenecer al dar un toque fresco, aunque pueden ser en el mismo color, expertos en moda destacan el contraste en este tipo de looks, tal es el caso de este bikini rojo con flores blancas que lució Ferreira.

Será una tendencia que veremos este vereano. Foto: Instagram

Otra idea que nos da la modelo, y que quedaría perfecta para San Valentín, es usar un color rojo quemado, esa tonalidad es perfecta para esta celebración pues recordemos que el color rojo se asocia con la pasión, amor y dese por lo que podrías usarlo en esta celebración del 14 de febrero para lucirte hermosa. Te dejamos el ejemplo del look que podrías imitar.

Nadia Ferreira desde la piscina. Foto: Instagram

El detalle floral en el pelo aporta un toque de sensualidad. Foto: Instagram

