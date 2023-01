Irina Baeva presume el microbikini bicolor ideal para resaltar el bronceado

Irina Baeva no deja de robarse todos los reflectores, pues en medio del escándalo que la rodea a ella y a Gabriel Soto por su supuesto truene, la guapa actriz se encuentra disfrutando de unas lujosas vacaciones en la Riviera Maya nada más y nada menos que acompañada por su prometido. Por supuesto, el hecho ya ha dado mucho de qué hablar, pero no es lo único por lo que todas las miradas están sobre la rusa.

Y es que para nadie es secreto que Irina Baeva es una fashionista que sin importar la ocasión presume el mejor estilo, ya sea con camisa y minishort, o bien, con un coqueto bikini bicolor como el que lució la mañana de este lunes y con el que resaltar un bronceado perfecto no resulta ningún problema. A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió una sesión de fotos para resaltar su belleza en un bañador que es magnífico para derrochar estilo en las próximas vacaciones en la playa.

Irina Baeva presumió su viaje a la Riviera Maya. (Foto: IG @irinabaeva)

Irina Baeva cautiva con su belleza y el bikini ideal para esta primavera

Una larga lista de famosas han impuesto tendencia con los trajes de baño perfectos para la próxima temporada primavera-verano y en su mayoría destacan por elegir la tendencia micro y el color negro para resaltar sus cuerpos llenos de curvas, pero la actriz de telenovelas tiene clara una cosa y es que un diseño bicolor es perfecto para las mujeres jóvenes. Para la ocasión se lució con un clásico bikini con el cual mantener la elegancia y una imagen discreta, a diferencia de la tendencia de bañadores neón.

Pero la discreción no está peleada con el color o al menos así lo dejó ver Irina Baeva con un diseño en el que el blanco y el beige hacen el match perfecto para denotar todo lo anterior y a la vez cautivar con el estilo boho que esta primavera volverá a ser tendencia. Además, esta combinación de tonalidades ayuda a resaltar un bronceado con mucha facilidad gracias a que lo brillante del blanco resalta todos los tonos de piel.

Claro que esa es sólo una de las ventajas de un diseño de bikini como este, pues también se consigue una imagen muy fresca y juvenil con la cual causar furor sin importar la edad. Por otro lado, un tiro bajo es magnífico para presumir un vientre plano y un abdomen de acero como el de la actriz rusa.

Desde el camastro, así impuso moda la rusa. (Foto: IG @irinabaeva)

En su cátedra de moda, Irina Baeva también demostró que si un kimono falta en la maleta, una camisa oversize y desabotonada será el accesorio perfecto para darle los toques finales al look playero, en especial si se apuesta por un diseño de rayas verticales de blanco y azul. Sin embargo, no es lo único que hay que tomar en cuenta, ya que los sombreros y lentes oscuros para tomar el sol tampoco pueden faltar esta primavera.

"El rollo de cámara del fin de semana", fue el mensaje con el que la actriz acompañó su sesión de fotos en la que sus fans no tardaron en descubrir que no pasó sola sus vacaciones, sino con la compañía de Gabriel Soto gracias a una imagen en la que se observan un par de copas y las manos de los dos famosos a quienes desde hace meses no se les veía juntos.

¿Lucirías un bikini como el de Irina Baeva en tus próximas vacaciones? (Foto: IG @irinabaeva)

