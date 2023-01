Fey paraliza Instagram con bikini negro y kimono, ideales para esta primavera

El invierno aún no llega a su fin, pero las famosas y sus vacaciones en la playa, además de sus looks en trajes de baño no dejan de causar sensación en la red o de despertar la emoción por la llegada de la primavera en la cual disfrutar de un clima caluroso y los outfits playeros más cautivadores. Y así como la tendencia de los microbikinis ha despertado el furor desde los primeros días del 2023, ahora fue Fey quien deleitó a sus fans con una lección de moda que ninguna mujer se puede perder en sus próximas vacaciones.

La guapa cantante es una amante de la playa y en reiteradas ocasiones ha dado cátedras de moda y estilo para llevar los trajes de baño más bonitos, femeninos e ideales para presumir una figura llena de curvas como la de ella, pero este domingo dejó boquiabiertos a todos no sólo al sumarse a la tendencia de presumir el cuerpo con un bikini negro, sino también al estilizarlo con los accesorios más glamurosos como un sombrero y un kimono.

Fey paralizó la red con su belleza. (Foto: IG @fey)

Macky González cautiva con coqueto bikini negro estilo boho

La hermana de Dua Lipa cautiva en bikini y revelador minivestido de transparencias

FOTOS: de frente, así presumió su belleza

A través de su cuenta oficial de Instagram, María Fernanda Blázquez Gil, nombre real de la intérprete, compartió una sesión de fotos de cómo disfruta de su domingo y el resultado es perfecto par lucir en tendencia esta primavera, pues para la ocasión se lució con un coqueto bikini negro, pero alejado de lo que se ha visto en otras celebridades. De acuerdo con la famosa, una forma icónica de lucir este color tan sobrio y elegante es en un diseño de red y combinado con tonos nude para conseguir ese look más cautivador.

La cantante de 49 años también eligió el clásico diseño de los trajes de baño de dos piezas con un tiro no micro, pero sí por debajo del ombligo, además de un top con corte triangular para un estilo elegante. Aunque en otras ocasiones, Fey nos ha dejado en claro que no tiene miedo de presumir su figura en forma de reloj de arena, para este look playero confirmó que los kimonos no pueden faltar en el clóset ni mucho menos en la maleta para las próximas vacaciones.

Y para contrarrestar el tono negro de su bikini, la también bailarina agregó un kimono largo con semitransparencias que ayudan a darle un toque muy elegante, especialmente después de los 40 años. El diseño no sólo llama la atención por tonos rosas y fucsia en el estampado, sino también por orillas negras que hacen el match perfecto con el bañador y por un par de mangas arriba de los hombros para mantener la frescura de la playa.

De frente, Fey modeló este look la tarde de este domingo. (Foto: IG @fey)

Hailey Bieber presume su figura de modelo con bikini verde pastel, ideal para este 2023

"Libre y amando lo que está por venir", escribió Fey en su publicación de Instagram, misma que rápidamente acumuló miles de me gustas y comentarios de sus fans resaltando la belleza de la cantante, su silueta perfecta en forma de reloj de arena y el look magnífico para las próximas vacaciones en la playa.

"Eres encantadora con tu preciosura; seductora con tu hermosura", "la más", "reina", "diosa", "hermosa", "linda mujer" y "nueva música" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación, este último haciendo referencia a su misterioso mensaje y que los fans interpretaron como una revelación en la que Fey adelantaría algún nuevo proyecto musical.

¿Usarías un look como el de Fey esta primavera? (Foto: IG @fey)

SIGUE LEYENDO

La hija de Luis Miguel presume 3 bikinis color neón ideales para lucir curvas en primavera

Salma Hayek: 3 trajes de baño para mujeres maduras que quieren derrochar estilo

La tiktoker Barbie Núñez voló la red en traje de baño al estilo Sophia Loren

Las uñas minimalistas de Ángela Aguilar son perfectas para San Valentín