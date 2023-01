Salma Hayek: 3 trajes de baño para mujeres maduras que quieren derrochar estilo

La moda no conoce de edades y aunque pensar en unas vacaciones en la playa trae a la mente los microbikinis como los que suelen presumir las celebridades más jóvenes como Bella Hadid o Paty Cantú, solo por mencionar algunos nombres, no son las únicas tendencias con las cuales derrochar estilo. En cambio, para las mujeres maduras que quieren robarse todas las miradas con un estilo muy glamuroso, los trajes de baño de una sola pieza (con o sin escotes) son magníficos y así lo ha dejado ver Salma Hayek, quien es uno de los mayores referentes a la hora de buscar looks.

En muchas ocasiones la guapa Salma Hayek ha conquistado las redes sociales al demostrar que la playa es uno de sus destinos preferidos para pasar la temporada de vacaciones y una de las mejores partes es que sabe cómo lucirse como nadie al elegir los bañadores más icónicos, con estampados, lisos pero muy coloridos e incluso los más favorecedores para las mujeres maduras llenas de curvas. Pues la actriz destaca dentro del mundo del espectáculo precisamente por una figura en la que una cinturita, caderas anchas y pecho grande se roban todas las miradas gracias a que siempre sabe cómo sacarle provecho a su figura.

Así presume su belleza la actriz. (Foto: IG @salmahayek)

Así que si tienes más de 50 años y quieres imponer moda en tus próximas vacaciones en la playa, ya sea para olvidarte del frío del invierno o para recibir la próxima temporada de la primavera, estas ideas de outfits serán perfectas para ti. Una de las mejores partes al apostar por trajes de baño como los de la estrella de Hollywood es que se pueden lucir coquetos escotes profundos, diseños entallados y con estampado, además de complementos básicos como los sombreros y otros accesorios como los kimonos e incluso joyas les darán el toque final.

Por supuesto, no siempre tienes que recurrir a los bañadores de una sola pieza, pues como una mujer madura de 56 años, la actriz de "Eternals" también ha dejado en claro que para derrochar estilo durante una vacaciones en la playa o para disfrutar de la alberca, los bikinis también son esenciales en el guardarropa y los de tiro bajo para un abdomen de infarto no pueden faltar en la maleta. ¿Te animarías a "robarte" los looks de la famosa?

Traje de baño de animal print

Uno de los momentos más icónicos fue cuando Salma Hayek compartió esta foto disfrutando de la alberca y un clima tropical mientras imponía moda con un coqueto bañador de animal print de leopardo con los característicos colores marrones que ayudan a dar una imagen muy elegante y llena de estilo. Aunque se trata de una sola pieza, Salma Hayek completó su look con un escote profundo que a pesar de lo revelador, es perfecto para mantener una imagen perfecta y resaltar la figura.

Los lentes de sol no pueden faltar en un look como este. (Foto: IG @salmahayek)

Bañador rojo

Por supuesto, la mamá de Valentina Paloma también se ha sumado a la lista de colores que son atemporales y que por lo tanto nunca pasarán de moda, como es el caso del rojo en cualquiera de sus tonalidades. Para lucir un tono tan llamativo y brillante como este, basta un traje de baño ajustado y con escote en forma de "U" con el que mantener una imagen clásica y elegante no será problema.

Las mujeres maduras también pueden usar colores llamativos. (Foto: IG @salmahayek)

Y el negro... que nunca falta

Tal y como te adelantábamos al inicio, este 2023 hay una fiebre muy marcada por llevar trajes de baño en color negro, pues es un color que representa mejor que ningún otro la elegancia y el glamur, aunque ha sido común verlos en bikinis, Salma Hayek demostró que también se pueden lucir en una sola pieza y manteniendo el estilo de sus looks anteriores para resaltar la figura y presumir un escote de impacto.

¿Cuál es tu favorito? (Foto: IG @salmahayek)

