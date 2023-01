FOTOS | Irina Baeva se corona como la más bella de Instagram con camisa de rayas y micro short

Irina Baeva ha estado en medio de la polémica desde finales del año pasado, ya que se rumora que su relación con Gabriel Soto llegó a su fin desde hace varios meses, pero la pareja aún no se decide a dar a conocer la noticia públicamente, por lo cual aún no se comprueba si esto es verdad o no.

Lo que es un hecho es que en las últimas publicaciones de la actriz rusa podemos verla sola, luciendo su belleza en todo su esplendor, lo cual ha alimentado aún más las especulaciones de usuarios y medios de comunicación, sin que esto termine dejando de lado la belleza de Irina Baeva.

Prueba de ello es que la publicación que compartió esta tarde en su cuenta de Instagram, ya acumula más de 35 mil me gusta. En dicho post podemos ver a Irina Baeva con la cara lavada, luciendo una piel radiante y un outfit casual muy sensual, el cual terminó por hacer que sus seguidores suspiraran por su belleza.

Irina Baeva se lució al natural cerca de su alberca

El look elegido por Irina Baeva consiste en una camisa de rayas blancas con azul, la cual se une a la tendencia de ropa oversize, haciendo que la atención se centre en sus torneadas piernas, las cuales se lucieron gracias a los shorts blancos con los decidió completar su look.

Y a pesar de no llevar maquillaje, Irina Baeva se ve muy coqueta en sus fotografías, en las cuales se aprecia que su cara es hermosa sin necesidad de utilizar productos cosméticos, ya que se ve jovial y fresca, tal y como si hubiera descansado a la perfección.

Respecto a los accesorios, conviene resaltar que Irina Baeva lleva unas pulseras doradas, las cuales contrastan con el resto de su outfit y le aportan un toque chic a su atuendo final, mismo que fue complementado con un tono vivaz en las uñas de sus manos, el cual se llevó las mirasdas.

Así fue como Irina Baeva conquistó las redes sociales

SIGUE LEYENDO:

3 FOTOS con las que Irina Baeva elevó la temperatura en Instagram en 2022

El contundente mensaje de Sara Corrales sobre el karma ¿con dedicatoria a Irina Baeva?