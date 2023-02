Mar de Regil se suma a la tendencia de los microbikinis azules

La moda juvenil está dominada por la tendencia de los microbikinis y así lo han dejado ver famosas como Loreto Peralta o Mar de Regil, quienes se han sumado a la fiebre de llevar los tonos azules brillantes a la playa para hacer el match perfecto con el lugar y además resaltar sus bronceados uniformes. Por supuesto, cada una ha dado su propia lección de estilo de cómo llevar este estilo que dominará la primavera, aunque es la influencer de 18 años quien recientemente se robó todas las miradas.

Con un toque melancólico hacia la próxima temporada vacacional, Mar de Regil recordó algunos de sus mejores looks en bañador y si hace unos días dejaba en claro que el diseño perfecto para la temporada era uno con estampado floral, en una nueva apuesta demostro que los microbikinis azules son el nuevo "must have". Por si fuera poco, también demostró que un corte como el que ella lució en la playa es magnífico para resaltar una figura torneada.

De frente, así impuso moda juvenil la bella influencer

A través de su cuenta oficial de Instagram, la guapa influencer compartió un par de fotos con las que se coronó como la más bella y además presumió cuales son las tendencias del momento; cabe resaltar que la hija de Bárbara de Regil se ha convertido en una de las grandes divas de la moda, sin importar si se trata de trajes de baño o de el atuendo más elegante con traje sastre. Para la ocasión derrochó estilo al modelar un bikini azul eléctrico.

Este color azul es ideal para acaparar todas las miradas. (Foto: IG @marderegil._)

En medio de las aguas cristalinas, Mar pasó posó para presumir un coqueto microbikini en el que destaca el ya característico tiro bajo con el que dejar a la vista un abdomen de infarto y un vientre plano no es ningún problema. Por otro lado, para el top se mantuvo dentro del estilo y corte clásico con la forma triangular y de tirantes. Aunque este look tan sólo por su tonalidad de azules llamativos ya acapara todas las miradas, no es lo único que lo hace la sensación.

Mar de Regil presume el estampado más femenino de 2023

Y es que en una segunda foto que compartió la también tiktoker se aprecia a detalle el estampado ideal para lucir una imagen femenina y juvenil en las próximas vacaciones en la playa. Se trata de un diseño de flores en el que el contraste de colores tanto de azules bebé como eléctrico, además de un amarillo neón, lo convierten en la apuesta ideal para derrochar estilo manteniendo el balance entre lo sencillo y glamuroso.

Por otro lado, Mar de Regil demostró que para sumarse a la tendencia de los microbikinis también hay que tomar en cuenta otros aspectos, pues los colores más brillantes como estos también tienen muchas ventajas a la hora de visitar la playa, ya que logran el mismo efecto que los neón al resaltar el bronceado que solo se consigue tras horas bajo el sol. ¿Le robarías el look a la influencer?

Los estampados floreados serán tendencia esta primavera. (Foto: IG @marderegil._)

