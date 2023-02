Mar de Regil se suma a la tendencia de los microbikinis floreados

La primavera está más cerca que nunca y las ganas por viajar a la playa comienzan a acaparar la atención de todo el mundo, en especial al ver las redes sociales de las famosas que no dejan de cautivar con los looks ideales para los días más calurosos o de sumarse a tendencias como las de los microbikinis para presumir la figura como nunca antes gracias a prendas pequeñas. Aunque este estilo no conoce de edades, son las más jóvenes quienes han dado cátedras de cómo llevar estos diseños y entre ellas destaca el nombre de Mar de Regil.

Y es que la guapa influencer ya se convirtió en todo un referente de moda y belleza para las mujeres de menos de 25 años que quieren lucir en tendencia y más bellas que nunca. De esta forma, la tiktoker ha presumido desde los looks más elegante con trajes sastre y lencería a la vista, hasta los vestidos lenceros ideales para llevar en una cita; sin embargo, no son los únicos atuendos con los que ha roto el Internet. Pues si de la playa y de la primavera se trata, acaba de dar con la dupla perfecta al sumarse a la fiebre de los microbikinis con un estampado floreado con el que causó sensación.

La influencer tiene los bañadores más bonitos de la temporada. (Foto: IG @marderegil._)

Esta no es la primera vez que la hija de Bárbara de Regil sorprende en redes sociales al presumir su figura esbelta y torneada gracias al ejercicio con los bikinis juveniles ideales para robarse todas las miradas. A pesar de ello, se coronó como la gran sensación del fin de semana por derrochar estilo con la tendencia que arrasará en los próximos meses, ¿le robas el look?

De frente, Mar de Regil paraliza la red con su look en microbikini

En una lección más de moda, la ya considerada fashion icon de la moda juvenil demostró que los estampados floreados nunca pueden faltar durante la primavera aunque para llevarlos hay que seguir algunos trucos con los cuales sacarles provecho y así cumplir la meta de acaparar todas las miradas. Por supuesto, la famosa de 18 años tiene los mejores consejos con un traje de baño muy sensual.

Se trata de un microbikini que destaca por un top tipo strapless y con escote cut out para darle ese toque coqueto y sensual a la imagen; asimismo, un par de tirantes rodean el cuello para ajustarse a lo fruncido de la abertura central. Claro que esto no es lo único que llama la atención del bañador con el que Mar de Regil impuso moda, pues también es perfecto para presumir la figura gracias a la parte inferior con un tiro bajo que deja al descubierto un vientre plano y abdomen de acero.

Este es el bikini con el que causó sensación. (Foto: IG @marderegil._)

En lo que respecta al resto del diseño, la joven se olvidó de los colores más encendidos como los neón que prometen resaltar un bronceado perfecto; en su lugar apostó por un amarillo pastel para contrarrestar con el estampado floreado y así mantener un look muy discreto. Las dos prendas también cuentan con blanco y rosa para un toque extra femenino que complementa cada una de las flores del atuendo.

De acuerdo con Mar de Regil, para terminar de lucir un microbikini como este es indispensable agregar accesorios que ayuden a elevar el atuendo y para la ocasión un gorro pesquero, lentes de sol y joyas doradas son perfectas para lograr el balance perfecto aún durante los días más calurosos en la playa. Cabe destacar que, aunque la influencer no agregó más detalles a su look, los pareos han regresado como la tendencia más fuerte de la primavera.

SIGUE LEYENDO

Cazzu impone las "glam nails" como la tendencia de uñas de 2023

FOTOS: Paty Cantú voló la tendencia de los microbikinis total black

Danna Paola: 3 bikinis que puedes lucir esta primavera