Si bien ir a la playa es sinónimo de usar traje de baño o bikini, los looks playeros van más allá y se valen de accesorios para hacer un conjunto que luzca a la moda y desde luego aporte la comodidad necesaria para disfrutar del Sol, la arena o la piscina, y hay una actriz juvenil que sabe a la perfección cómo lucir de maravilla a la hora de disfrutar de unas vacaciones, ella es Loreto Peralta y es que está muy cerca la Semana Santa, por lo que retomaremos su estilo para que tengas una idea de cómo vestir con pareos en esos días soleados.

Loreto Peralta, la actriz que saltó a la fama gracias a su participación en "No se aceptan devoluciones", se ha consolidado como un ícono de moda juvenil, solo hay que echar un vistazo a sus publicaciones en su cuenta de Instagram para darnos cuenta que es amante de la moda y tiene un estilo muy particular donde destaca la feminidad con un toque de ternura y sensualidad; ya sea con looks casuales para el día a día o usando bikini nos muestra la manera en que se pueden crear looks divertidos con un toque muy juvenil.

Los accesorios son básicos para un look de playa. Foto: Instagram

Loreto Peralta se suma a la tendencia de microbikinis con pareo

Los expertos en moda nos han hecho ver que esta temporada primavera-verano 2023 veremos diferentes estilos en trajes de baño y bikinis que van del Barbicore a los colores metálicos, con piezas completas para la más reservadas o microbikinis para quienes se atreven a más a la hora de estar en la piscina o tomando el sol como la cantante Regina Murgía quien se ha sumado a la tendencia de los micribikinis negros que dominarán esta temporada.

Sin embargo no podemos dejar de lado los accesorios que son básicos para toda salida a la playa y entre ellos están los pareos, una prenda que no pasa de moda, aunque se ha reemplazado con shorts y vestidos, sigue vigente gracias a que se pueden utilizar de distintas formas como vestido, falda, blusa y por su tamaño se pueden usar para recostarse en la playa. Esta temporada los veremos lisos, de colores pastel y brillantes como los tonos neón, además con estampados que pueden ser florales o con estilos boho como el tie dye que también se verá mucho este 2023.

La tendencia Barbicore dominará el 2023. Foto: Instagram

La actriz ha mostrado cómo lucir pareos en tono rosa muy al estilo Barbicore que se puso de moda en el 2021 luego de un desfile de la casa de moda Valentino y que desde entonces es uno de los favoritos para todo tipo de prendas, no sólo de playa. Ese rosa en diversas tonalidades lo veremos durante casi todo el año y desde luego será un básico para esta primavera. Loreto usa un pareo a la cintura que le da un toque de sensualidad a su look playero y la hace ver muy femenina.

Un look blanco y negro nunca falla. Foto: Instagram

El blanco es un básico que no puede faltar, por lo que nos muestra como hacer un look blanco y negro al combinar un pareo claro con un bikini negro, hace match perfecto para un día soleado y para cubrirse de los rayos del sol porta unas gafas oscuras que complementan todo. Hay que destacar que estos colores no pasan de moda y quedan perfectos para mujeres de todas las edades. Loreto Peralta nos deja ver que el pareo es una prenda juvenil ya que durante algún tiempo se creyó que sólo las mujeres maduras lo usaban.

Los vestidos se han utilizado para reemplazar a los pareos en la playa. Foto: Instagram

