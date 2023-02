Feng Shui: 3 colores de uñas para atraer la buena suerte esta primavera

La primavera está a punto de iniciar y es por ello que no sorprende ver que todas las tendencias se van encaminando a atraer la buena suerte, ya sea realizando rituales previos al equinoccio para el cambio de estación, o bien, luciendo los colores que se relacionan con lo anterior y con la abundancia. Por supuesto, para todo esto también se pueden lucir los tonos más bonitos y con los cuales notar cambios inmediatos incluso por no llevarlos en amuletos, sino en nuestro maquillaje o en el diseño de las uñas, tal y como se sabe desde el Feng Shui.

El Feng Shui ha ganado mucha popularidad en la decoración de nuestros hogares; sin embargo, poco a poco comienza a ganar más terreno en el mundo de la moda y la belleza al revelarnos cómo desde nuestra imagen personal se puede atraer la buena suerte y los colores que lucimos en las uñas es una de las formas más efectivas para conseguir dicha meta. ¿La razón?, que con esta filosofía china se busca la armonización y el correcto flujo de energías, hasta que todo influye en nosotros.

Estos colores los puedes llevar en diseños. (Foto: Pinterest)

Sin embargo, como te hemos contado en otras ocasiones, hay aspectos que impiden que todo fluya de manera correcta, ya sea por los colores o por las formas y de ahí que una recomendación siempre sea evitar las esquinas filosas y puntiagudas que interfieren con la buena energía. Es por ello que al hablarse de la manicura, una recomendación extra es evitar que la forma de las uñas sea filosa, ya sea con una punta cuadrada o de stiletto; lo ideal es apostar por la de almendra que tiene bordes circulares que no interfieren con todo lo anterior.

Y si para esta primavera ya tienes todos tus rituales listos, como es el caso de un baño de sol o meditar durante el equinoccio, también puedes complementarlo con una manicura que no sólo te ayude a estar en tendencia, sino que por sus colores o diseños atraer la buena suerte no sea una problema. Así que toma nota de todo lo que debes de saber y aplícalo desde hoy mismo para notar cómo tu fortuna mejora.

Verde manzana

Uno de los primeros tonos a elegir para una manicura durante la primavera (y también para el resto del año) es el color verde manzana y cuyo significado es mucho más profundo de lo que te imaginas. De acuerdo con los expertos, el Feng Shui al ser una práctica antigua china, está sumamente relacionada con el año nuevo chino que este 2023 está dominado por el conejo de agua y relacionado con la madera, a la vez que con este tono particular de verde que normalmente se usa en objetos de movimiento y qué mejor ejemplo de ello que las uñas.

Presume el brillante de este color y conquista la primavera con la mejor suerte. (Foto: Pinterest)

Un detalle que no puede pasar por alto de este color de la suerte es que es perfecto para quienes durante la primavera se enfrentarán a comienzos, nuevos retos o que esperan cambios importantes y muy favorables. ¿Te animas a darle una oportunidad?, no dudes en notar la suerte y buena fortuna para todo lo que te espera en los próximos meses y no olvides que también notarás:

Una mejor concentración

Bienestar

Inspiración y creatividad

Rojo

Por otro lado, uno de los colores más clásicos y populares para llevar en las uñas es el rojo y según se sabe, para esta filosofía china de ocupación consciente del espacio, este tono tan llamativo y brillante está ligado con la buena suerte, fortuna, abundanca y prosperidad. Es por ello que se recomienda elegir un diseño de uñas con él e incluso agregar decoraciones como flores o detalles dorados que aumenten sus beneficios, o bien, elegir entre:

Naranja

Amarillo

Blanco

¿Lucirías un diseño como este? (Foto: Pinterest)

Azul

Rosa

Tonos tierra

Violeta

El último de los colores para atraer la buena suerte esta primavera es el violeta que además de todo lo anterior, es perfecto para estar en tendencia con los estilos de manicura que dominarán la temporada. Y es que desde el Feng Shui se asocia con una mejora de la energía y que a la vez permite que en nosotros se impregne la sabiduría y la abundancia. Por supuesto también se puede llevar en diseños combinados con otros tonos como el azul y el rojo (de donde este nace), además del blanco.

Degradados o tonos uniformes también es una buena forma de atraer la suerte. (Foto: Pinterest)

