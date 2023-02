De Andrea Legarreta a Shakira: ¿es real el amor perfecto que vemos en redes sociales?

Las redes sociales se han convertido en algo mucho más amplio que tener contacto con nuestros seres queridos, pues abrieron sus puertas para presumir hasta el mínimo detalle de nuestro día a día, ya sea al mencionar en qué lugar pasamos por el café e incluso a mostrarle al resto que la perfección de las relaciones en pareja sí existe, aun si en lo privado el vínculo amoroso está por terminar, si cayó en la monotonía o peor todavía, si durante el noviazgo o matrimonio la violencia está presente.

Prueba de ello son los casos de celebridades y los ejemplos más sonados en los últimos meses son el caso de Shakira con Gerard Piqué o el de Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes por medio de redes sociales presumían desde salidas en pareja, viajes familiares o interacciones importantes como las de los likes y comentarios. Sin embargo, en ambos casos el amor llegó a su fin por una infidelidad con Clara Chía o bien, por una transformación del vinculo que se tenía en la pareja, respectivamente.

Y es que hay que admitir que mentir en las redes sociales es muy fácil y aunque de esto se habla en casos extremos como cuando alguien suplanta la identidad de otra persona, mentir en la red puede volverse más complejo de lo que parece y no necesariamente hay que armar todo un teatro, sino simplemente al dejar ver lo que nosotros queremos. El mejor ejemplo de lo anterior son las relaciones de pareja y es que cuantas veces no hemos escuchado a una amiga confesar tras su ruptura con un vínculo que era "perfecto" y casi de cuento de hadas, que en realidad era una pesadilla en la que la violencia, infidelidades u otros problemas siempre se hicieron presentes.

En cambio, hay parejas que no comparten nada de su relación. (Foto: Pexels)

Es por ello que hoy recordamos algunos aspectos clave que nos ayudarán a entender que no todo lo que vemos en los perfiles de amigos, conocidos o familia tiene que ser real y mucho menos perfecto, pues todos al ser dueños de nuestro propio mundo digital elegimos qué cosas sí compartimos y cuáles no. Además, merece la pena recordar que tener en mente estos aspectos puede ayudar a quienes están pasando por situaciones similares a pedir ayuda de ser necesario, mientras que a otros más les abre el panorama para reconocer que la perfección no existe y así evitar comparar su relación con la de otros, o bien, dejar de sentir envidia.

¡No todo se publica!

Uno de los primeros puntos para responder si la perfección que vemos en redes sociales realmente existe es recordar que todos mostramos solo lo que queremos que el resto vea y esto incluye momentos que incluso pueden ser de lo más privados, como es el caso de las relaciones de pareja. Pues las salidas y cenas románticas, los viajes, ese ramo de flores o los muchos regalos que se dan no siempre son señal de que todo va bien, tal y como nos dejaron ver Shakira y Andrea Legarreta, especialmente esta última que ayer confesó que la separación está planeada desde hace cinco meses, pero que aún hace unas semanas compartían unas vacaciones en familia

Pues desde afuera y como un usuario más de las plataformas digitales, desconocemos si existen peleas o si por el contrario, alguna de las dos personas está pasando por un mal momento que afecte su salud mental. Recordar esto sin duda es fundamental para entender que cada uno tiene sus propios problemas, pese a esa perfección que vemos en la red.

Presumir los regalos es uno de los escenarios más comunes. (Foto: Pexels)

¿Y la otra parte de la historia?

Muy ligado a lo anterior se debe de recordar que sólo vemos una parte de la historia ya sea con una foto o con un video de escasos minutos de la que se desconoce todo tipo de contexto o si de verdad se disfrutó del momento. Prueba de esto último es que también cada vez es más común escuchar frases como que "los mejores momentos no se publican" precisamente por disfrutarlos y no por presumirlos.

Celos, miedos e inseguridades; la otra cara de las redes

Cuántas veces no hemos escuchado historias de amistades o incluso nos hemos encontrado en ese momento en el que se convierte en una necesidad el revisar los me gustas, el numero de seguidores de nuestra pareja o hacer una detallada "stalkeada" para ver si nuestras sospechas de supuestas infidelidades eran ciertas. Bajo este mismo panorama, no faltan publicaciones destinadas a estas terceras personas y con las cuales demostrar que el romance se encuentra en el mejor momento.

Los celos o revisar las redes de la pareja también es algo muy común. (Foto: Pexels)

Por otro lado, la inseguridad también se hace presente cuando la actividad en redes sociales es nula y de ahí que en TikTok, Twitter o Instagram muchas personas abran sinceramente sus pensamientos de pensar que si su pareja no sube nada relacionado a la relación es que no se trata de un vínculo sincero, que no hay amor o que algo esconden. Asimismo, también puede ser una señal silenciosa de que, en efecto, algo va mal; basta con recordar el caso de Shakira y Gerard Piqué, quienes dejaron de compartir fotos juntos hasta que el escándalo salió a la luz.

Todo lo anterior no sólo puede ocasionar que los miedos, preocupaciones, inseguridades y celos aparezcan, pues en la otra cara de la moneda también está lo que señalábamos de disfrutar el momento. Porque sí, hay muchos perfiles en los que la perfección de sus vidas y relaciones se hace notable, pero al salir con la persona detrás también se pueden encontrar conductas obsesivas como que en lugar de mantener una conversación frente a frente, la interacción en el celular sea más fuerte.

