Nadia Ferreira y Khloé Kardashian imponen los trajes de baño rosa neón como la tendencia de la primavera

Las tendencias en trajes de baño para la temporada primavera-verano no dejan de sorprendernos, tal y como demostró la Fashion Week de Nueva York en donde se mostraron modelos bastante reveladores como aquellos hechos con cinta adhesiva y pagada al cuerpo; sin embargo, los estilos clásicos y llamativos también se han puesto en la mira de la industria de la moda como es el caso del rosa neón. Pues este color se ha convertido en el ideal para derrochar estilo bajo la fiebre de los looks de Barbie y los más femeninos.

Al menos así lo han demostrado una larga lista de famosas como Nadia Ferreira y Khloé Kardashian, quienes han usado sus redes sociales para presumir sus looks en trajes de baños con los que queda claro que el rosa neón es la apuesta perfecta para acaparar todas las miradas desde la playa o la alberca. Una de las principales razones por las que también se han viralizado en los últimos días es porque se pueden lograr todo tipo de atuendos y de ahí que no sorprenda que sea una tendencia para mujeres de todas las edades.

Del estilo de Barbie a los microbikinis, así se luce este color desde la playa

Por un lado, Nadia Ferrreira ha triunfado en la red con un coqueto bañador de una sola pieza con el que resaltó su silueta de modelo con uno de los cortes más tradicionales en lo que a este tipo de prendas se refiere con un par de tirantes gruesos y escote en "U" para robarse toda la atención. Claro que la esposa de Marc Anthony también ha revelado otros trucos que todas las mujeres pueden seguir en los próximos meses.

¿Lo usarías? (Foto: IG @nadiatferreira)

El primero de ellos es combinar el rosa neón no sólo con las prendas, sino también con el calzado y para ello no hay mejor opción que las sandalias de tacón y cintas estilizar los tobillos; sin embargo, esta no es la única alternativa, ya que dentro de las tendencias de la primavera también destacan las sandalias acolchadas o con plataformas, al igual que las de gladiador. Por otro lado, para conseguir ese toque chic e inspirado en el Barbiecore, Nadia Ferreira también agregó un cinturón en azul turquesa.

Un detalle como este es magnífico no sólo para contrarrestar el brillo del traje de baño, sino también para estilizar la figura al marca la cintura de forma espectacular. Por supuesto, esa sólo es una de las tantas cátedras de moda que nos han dejado las famosas y es que aunque aún falta hablar de los looks de Khloé Kardashian, al tratarse de un estilo antiedad, jovencitas como Loreto Peralta han agregado pareos con transparencias para darle el toque final al lucir un tono tan brillante como este.

Por su parte, la empresaria también ha dejado en claro que para lucir icónica en unas vacaciones en la playa es necesario sumarse a la tendencia de los microbikinis, algo que ha presumido en innumerables ocasiones, pero una de las más icónicas fue esta sesión de fotos para la que posó desde el mar. Algo que no pasó desadvertido para los millones de fans de la estrella de "The Kardashians" es que el rosa neón es magnífico para contrarrestar con las tonalidades azules y turquesas del cielo y del mar, respectivamente.

¡No te olvides de los accesorios! (Foto: IG @khloekardashian)

De acuerdo con Khloé Kardashian, para lucir esta tendencia de la primavera un top con corte triangular y un tiro bajo para la parte inferior del bikini es la mejor alternativa para imponer moda. Asimismo, confirmó lo que ya adelantábamos de lucir pareos con transparencias y sin que se pierda el color rosa neón; mientras que para lucir glamurosa hay accesorios indispensables como lentes de sol y sombreros de palma. ¿Y tú, qué look prefieres?

3 diseños de trajes de baño que puedes lucir esta primavera

Así que si ya estás planeando tus vacaciones en la playa y no quieres perderte de las tendencias de la primavera, te compartimos otros looks que puedes lucir imponiendo el rosa neón como el ideal para los trajes de baño. No olvides que ya es el favorito de las famosas y para llevarlo también hay otras alternativas como prendas extras y accesorios entre los que destacan:

Vestidos con transparencias en color blanco

Sandalias de gladiador

Pareos

Kimonos

Lentes de sol

Verónica Montes ya se sumó a esta tendencia. (Foto: IG @_veronicamontes)

Detalles metálicos en el bikini también se verán mucho esta primavera. (Foto: IG @patriciamanterola)

¿Y tú, qué estilo escoges? (Foto: IG @kimkardashian)

