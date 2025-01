Estamos ante un caso de rebeldía extrema por parte de un órgano que decidió no obedecer al TEPJF: Felipe de la Mata

Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), habló en entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio sobre la sustitución del Comité de Evaluación del Poder Judicial, para que sea la Mesa Directiva del Senado la que defina a los candidatos de la elección judicial del 1 de junio.

Y es que la Sala Superior del TEPJF tomó la decisión luego de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial se negara a cumplir con sus obligaciones, por ello ahora será el Senado quien realice la insaculación para definir las candidaturas para el proceso judicial, las cuales deberán darse a conocer como fecha límite el viernes 31 de enero del 2025.

El Magistrado del TEPJF explicó que todo esto se derivó de la "sorpresiva" decisión de unos jueces de amparo quienes dictaron que se suspendieran las acciones con respecto a la elección al Poder Judicial, y ante ello el Comité de Evaluación del Poder Judicial, "habiendo recibido la suspensión, tomó la decisión administrativa de ya no realizar ningún acto de selección de candidatos para la elección judicial".

"Este acto fue impugnado ante el Tribunal, el TEPJF lo revocó y la primera razón que dio fue que la materia electoral tiene como órgano cúspide al Tribunal Electoral; dos, por jerarquía constitucional, esta es obligatoria; tres, los jueces de amparo no tienen esa competencia", manifestó.

Las sentencias del TEPJF son definitivas: Felipe de la Mata

El Magistrado señaló que el TEPJF tomó la decisión ante la urgencia de designar las candidaturas para el 31 de enero / FOTO: Archivo

Felipe de la Mata subrayó que el TEPJF revocó la decisión de los jueces de amparo y ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial continuar con las acciones que le corresponden sobre la elección judicial, "sin embargo el presidente del Comité dijo que no iban a cumplir la sentencia del TEPJF".

"Estamos ante un caso de rebeldía extrema por parte de un órgano que tomó la decisión de no obedecer al órgano electoral de máxima jerarquía, es ante esta rebeldía que el Tribunal Electoral ha suspendido las facultades de la autoridad rebelde (...) el TEPJF tomó la decisión ante la urgencia de designar las candidaturas y pidió a otro comité llevar a cabo las faenas que le correspondían al Comité Judicial", apuntó.

Finalmente, el Magistrado recordó para Heraldo Radio que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas y deben ser respetadas por todos los órganos.

"Sabemos que no es lo deseable, lo deseable es que la autoridad del Poder Judicial hiciera su trabajo, pero ellos tomaron la decisión de no obedecer (...) lo óptimo no era llegar a este momento, pero llegamos y esto es lo que hay que hacerle", concluyó.

