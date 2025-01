"Estoy fascinada porque estoy viral": Niurka responde a las críticas por haber exhibido a policía que la multó

El pasado martes 28 de enero, la famosa vedette cubana, Niurka Marcos fue tema de conversación luego de que se volviera viral un video en donde la bailarina exhibe a un policía de Mérida, Yucatán que la multó por que no llevaba puesto el cinturón de seguridad mientras viajaba como copilota en un vehículo.

Dicha situación no le sentó nada bien a la artista, quien arremetió en contra del oficial, asegurando que jamás había pasado por una situación similar en los cuatro años que llevaba viviendo en la entidad, tachando al agente de la ley de ser un corrupto que quería su "mordida", refiriéndose a él con palabras altisonantes.

"Oiga, pero yo tengo una curiosidad, ¿por qué a usted se le ocurrió ponerme esa infracción hoy, después de cuatro años que yo llevó en Mérida? ¿Por qué ninguno de sus compañeros me la ha puesto? Debería de saberlo [...] Este seguro quería una mordida o algo y yo no hago esas cosas, ¿verdad, mi vida? O sea, ‘Hello’... Cómo hay gente pen**** donde quiera

La actitud de Niurka no fue del agrado de los usuarios de las redes, quien a través de comentarios reprobaron la actitud que tomó con el policía que solamente estaba haciendo su trabajo, además de que la tacharon de irresponsable por no utilizar el cinturón de seguridad.

Luego de verse involucrada en dicha controversia, Niurka se pronunció al respecto a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde esta vez se mostró utilizando el cinturón de seguridad, asegurando que era una persona congruente, aunque no dejó pasar la oportunidad para declarar que le encanto volverse viral y darle visibilidad a un problema que sucede a diario, haciendo referencia a la supuesta corrupción.

Asimismo, aclaró que no se molesto por la sanción, si no por la actitud del oficial, quien ni siquiera la saludo, remarcando que ella siempre es muy amable, además de que incluso ya pagó la multa, misma que tuvo un valor de mil 900 pesos.

“Yo soy una persona muy excesivamente amable. No me enoje porque me tenga que poner el cinturón, no me enojé tampoco porque el policía está haciendo su trabajo. Me enojo porque yo soy muy amable con las personas y el señor ni siquiera dio los buenos días”, aclaró la vedette.