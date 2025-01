Estamos construyendo un gobierno de territorio y no de escritorio: Clara Brugada destaca avances en 100 días de Gobierno

En entrevista exclusiva para Heraldo Televisión, Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, habló sobre los avances y proyectos en materia de seguridad, protección social, agua, y movilidad, en el marco de su Informe por los 100 días de Gobierno.

Durante el programa "Noticias de la tarde" con Lupita Juárez y la participación de Blanca Becerril, Brugada Molina declaró que han trabajado intensamente en la construcción del segundo piso de la transformación en estos primeros 100 días de Gobierno.

"Yo recibí la ciudad en marcha, transformándose y la recibí de una gran transformación que impulsó la doctora Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno y yo tengo muy presente que el voto que obtuvimos fue por el proyecto de continuidad de la transformación. A mí me toca construir el segundo piso de esta transformación y eso es a lo que me he dedicado en estos primeros 100 días", expresó.