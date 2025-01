¿Marco Verde volverá a los Juegos Olímpicos? El medallista mexicano pone en duda su participación en 2028

Este miércoles, el joven peleador sinaloense Marco Verde tomará una de las decisiones más importantes de su carrera: definir si se adentra al boxeo profesional o si dará un paso atrás para intentar un segundo ciclo olímpico.

Después de conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Verde se encuentra en una encrucijada que podría cambiar el rumbo de su vida deportiva.

¡Es oficial! Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles jugarán en el Super Bowl 2025, ¿cuándo y dónde será?

"No puedo estar más contento. Terminé el año algo apagado, pero por lo mismo queria empezar el año con una sorpresa. No puedo esperar a dar la noticia", declaró tras la conferencia que sostuvo el Consejo Mundial de Boxeo, donde le tocó presentar la sexta edición del cinturón verde y oro.

Marco Verde, quien se convirtió en la medalla número 14 para el boxeo mexicano en los recientes Juegos Olímpicos, se encuentra ahora bajo la tutela del reconocido manager mexicano Eddy Reynoso, entrenador de figuras como Saúl "Canelo" Álvarez o Julio César Rey Martínez. Con esta firma, Verde busca impulsar su carrera en el boxeo profesional, pero también ha manifestado la incertidumbre sobre los riesgos que podría implicar dejar atrás sus aspiraciones olímpicas.

"Es un riesgo de si me aviento por otro ciclo olímpico, de que si no gano, ya en el profesional tal vez ya nadie me va a querer. El boom está ahorita y estoy aprovechando eso y en lo profesional hacer un buen contrato", dio una pista sobre su futuro el peleador de 22 años.