Checo Pérez se muestra enamorado junto a su esposa, ¿se olvidó del inicio de la Fórmula 1?

Checo Pérez se quedó sin equipo en la Fórmula 1 para este 2025, pero lo que es una realidad es que el tapatío está fortaleciendo la relación con su verdadero equipo, con su familia. Desde que anunció su salida de Red Bull, hasta la fecha, el tapatío se ha dedicado a disfrutar de la vida acudiendo a eventos deportivos, pero sobre todo a pasar el tiempo con su familia. Ahora, el piloto mexicano mostró lo bien que la está pasando en compañía de Carola Martínez, su esposa.

Fue la esposa de Checo quien compartiría el romántico momento que vivieron juntos durante la noche del pasado 28 de enero. En la postal sólo aparecen la feliz pareja posando en un restaurante. Checo y su esposa estaban tomando algunos cócteles mientras había música de fondo. La sonrisa de los dos es algo que se debe destacar.

Se sabe poco de la postal que se compartió en la cuenta oficial de Carola Martínez, ya que no se dan detalles del lugar donde disfrutaron de la romántica cena. Lo que es una realidad es que Checo no se ve preocupado por lo que vaya a pasar en el futuro. Otro detalle que se tiene que destacar es que si Pérez hubiera tenido que reportar con alguna escudería para este 2025, esa cena no se habría podido realizar debido a que ya tendría que haber reportado para la pretemporada.

Checo Pérez disfrutó de una bonita cena junto a su esposa (IG: carloamtz1)

¿Cuándo empieza la Fórmula 1?

Como ya se mencionó, la pretemporada de la Fórmula 1 ya comenzó. Todos los pilotos ya están reportando con sus escuderías para preparar las modificaciones de los autos y que puedan cumplir con los planes y metas que se tienen en la nueva temporada. Uno de los pilotos a seguir es Hamilton, quien se estrenará como piloto de la Ferrari y quien recientemente habría chocado por primera vez con el bólido del 'Cavallino rampante'.

Se tiene que recordar que todos los pilotos y las escuderías deben dejar todo listo para el 13 de marzo, ya que este día comenzará la temporada 2025 de la Fórmula 1. La carrera del Gran Premio de Australia está programada para realizarse el domingo 15 de marzo, fecha en la que se otorgarán los primeros puntos de la temporada y donde se definirá si los movimientos realizados al final del 2024 sirvieron para lograr los objetivos trazados para esta nueva temporada.

Un punto importante que se debe mencionar de cara a la primera carrera de la F1 tiene que ver con que esta será la primera vez en 14 años que no se verá a Checo Pérez en una carrera de la Fórmula 1. El tapatío deberá seguir con su descanso y preparación de cara al 2026, donde podría regresar si encuentra un buen trato con alguna escudería o con el equipo de Cadillac que debutará en la máxima categoría del automovilismo en ese mismo año.

Checo disfruta de su familia sin la preocupación de reportar en la F1 (IG: carolamtz1)

