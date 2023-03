Slim jeans: así se usarán con sandalias está primavera

Los slim jeans son la nueva obsesión de la primavera y si algo nos ha quedado claro gracias a los diseñadores, famosas e influencers es que son el tipo de pantalón perfecto para lucir en cualquier ocasión, ya sea con algo muy casual e informar para dominar las tendencias del stret style o apostando por la elegancia con un look perfecto para lucir en la oficina. Por si todo esto fuera poco, son un "respiro" para los cortes holgados que si bien no han salido del radar de novedades, se merecen una pausa para darle protagonismo a lo en tallado.

Pues tanto los looks de famosas como los últimos diseños de moda tienen en claro que las piernas deben de ser las grandes estrellas con formas entalladas como las medias o con pantalones de mezclilla que no caigan en el corte skinny y ultra justado que aún tiene el rechazo de las nuevas generaciones. Y es ahí donde entran los slim jeans para causar sensación con un corte que resalta esta parte del cuerpo al alargarla y con una forma que resulta muy favorecedora para la figura entera gracias a los tiros altos y los ruedos a la altura de los tobillos sin siquiera tocarlos, pero sin ser tan holgados como el corte recto.

Las sandalias planas no pueden faltar. (Foto: Pinterest)

Es por ello que también se han convertido en los favoritos de mujeres de todas las edades y sin que su estilo intervenga, pues su forma resulta muy variada para crear todo tipo de looks; sin embargo, cuando de calzado se trata es importante mencionar que su dupla perfecta siempre serán las sandalias. Aunque este tipo de zapato forma parte de los básicos del clóset, para esta primavera la oferta en tendencias es muy amplia y de ahí que casi todos los tipos de sandalias se pueden combinar con estos jeans.

La lista definitiva de sandalias para usar con slim jeans

Así que si en tus básicos del guardarropa ya están varios diseños de slim jeans en tonos claros y oscuros, con o sin detalles, debes de saber que los tenis y botas altas no son las únicas alternativas para imponer moda, pues el match se logra con las sandalias. Pero pensando en los looks más icónicos te recordamos algunos de los estilos de este tipo de calzado que dominarán esta primavera y que te ayudarán a lucir juvenil y casual, o bien, elegante y chic. ¿Les das una oportunidad?

Afelpadas de tacón o al estilo UGG

De pulsera al tobillo

Flip Flop de meter y con un tacón pequeño y cuadrado

Las plataformas no pueden faltar

Las sandalias T-Bar son ideales para el estilo boho. (Foto: Pinterest)

No dudes en agregar hombreras a tus looks. (Foto: Pinterest)

Punta cuadrada

Suela plana, pero tacón alto

Suela plana y con diseños para imponer moda

T-Bar

Y si no tienes idea de por dónde iniciar a lucir como toda una diva de la moda, te compartimos algunas ideas de looks que puedes llevar a la escuela, oficina o algún evento en el que el estilo casual y chic sea indispensable; la mejor parte de todo esto es que gracias a la versatilidad de los slim jeans se pueden combinar con cualquier básico o tendencia de la primavera y lucir icónica. Una recomendación es que los uses con las prendas más coloridas y divertidas, dos de los aspectos que siempre triunfan durante esta temporada.

Uno de los primeros trucos para estilizar tus jeans con sandalias es dejar que lo entallado luzca en las piernas, mientras que lo holgado en la parte superior con camisetas, blusas románticas o sensuales con transparencias y encaje, bustiers o lencería a la vista e incluso blazers si lo que se busca es una imagen más elegante. Asimismo, las prendas con hombres XXL serán un gran acierto esta primavera, pues desde hace meses se coronan como el detalle que completa todo tipo de looks, así que no dudes en llevarlas hasta en chalecos o blusas de mangas cortas.

Las sandalias de punta cuadrada siguen en tendencia. (Foto: Pinterest)

¿Cuál es el look con el que impondrás moda esta primavera? (Foto: Pinterest)

Finalmente, un detalle con el que triunfarás esta primavera si unes esta dupla de sandalias con slim jeans, es doblar el ruedo de los pantalones únicamente cuando apuestes con calzado con pulsera o cintas para los tobillos, pues esto te ayudará a estilizar toda tu imagen y así conseguir el look perfecto y al último grito de la moda. Así que ya lo sabes, si te sumas a esta tendencia, ¡olvídate de los tenis!

