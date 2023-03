La hija de JLo, Emme se corona como la reina del look aesthetic

Emme Muñiz la hija adolescente de la cantante Jennifer López y el cantante Marc Anthony ha dado mucho de qué hablar, pues a sus 15 años cuenta con un estilo único para vestir, la jovencita ha dejado claro que la moda entre la generación Z va ligada a la comodidad y a que todo haga juego, sin importar en tipo de prendas que se usen. Ella ha optado por la tendencia aesthetic y mediante las fotos que publica en sus redes sociales vemos que sigue al pie de la letra esta corriente donde lo más importante es ser auténtico y con mucho estilo.

Además Emme lleva el pelo también siguiendo la corriente aesthetic en un corte bob a la altura del mentón que le permite llevar su cabellera rizada de forma natural, completando así todo el look refrescante y juvenil, incluso la hemos visto con mechones de colores que también son muy utilizados en esta tendencia de moda que toma fuerza este 2023.

Las prendas over size son parte de esta tendencia. Foto: Instagram

¿Qué es un look aesthetic?

El estilo aesthetic es uno de los favoritos de la hija de Jennifer López, pues se trata de una corriente basada en la comodidad con un toque deportivo y muy relajado con prendas over size como camisetas, sudaderas, pantalones anchos y tenis, pero no cualquiera sino modelos icónicos como los Air Force 1 o unas Jordan que irrumpan con todo el estilo y den ese toque único, tal cual nos mostró Emme con esa sudadera que luce un icónico cuadro de Van Gogh.

Su radical cambio de look hizo que recibiera muchas críticas, pues cuestionaron que no se parecía a su madre y no había heredado de ella el gusto por la moda, ya que hay que recordar que JLo ha destacado no sólo por su talento musical, sino por su sofisticado gusto para vestir, incluso lanzó su línea de ropa y cremas de cuidado personal.

El corte bob es un básico para la tendencia aesthetic. Foto: Instagram emme_maribel_muniz

Sin embargo Emme está en la adolescencia y se encuentra descubriendo su identidad, por lo que en otra ocasión se le vio con un look similar al de su madre mientras daban un paseo por Nueva York, con una falda larga, una hombliguera y un cardigan, que dejó en claro que si de moda aesthetic se trata ella sabe bien cómo combinar las prendas y hacer que luzca de maravilla.

Emme promete ser una celebridad y es que no pasa desapercibida, pues es una adolescente que llama la atención donde quiera que vaya, pues heredó un gran parecido físico con su madre, y aunque podría ser obvio hay que recordar que son mellizos y su hermano Max es más parecido a su padre.

JLo junto a sus hijos Max y Emme. Foto: Instagram jlo

