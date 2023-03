Hailey Bieber impone el delineado "baby pink" como la tendencia de la primavera

Dimos con el delineado perfecto para darle la bienvenida a la primavera por ser muy discreto, juvenil, colorido y divertido, un estilo que todas buscan las primeras semanas de la temporada y como era de esperarse fue Hailey Bieber quien dio la muestra de cómo lucirlo y convertirse en toda un fashion icon. Aunque en los últimos meses han sido sus diseños de uñas las que han acaparado toda la atención, ahora la modelo dejó ver que ella también domina el mundo del maquillaje con la apuesta más femenina y cautivadora.

Hailey Bieber también dejó en claro que el rosa es el color de temporada y si hace unas semanas lo llevaba en un tono chicle para una manicura de impacto, este domingo demostró que el "baby pink" se quedará dentro del radar de tendencias para la primavera, pero en esta ocasión con el delineado más icónico. A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Justin Bieber compartió una sesión de fotos en la que presumió su belleza y con la que también demostró que los makeup naturales son su sello personal.

¿Lucirías un maquillaje como este? (Foto: IG @haileybieber)

Para la ocasión y en medio de las acusaciones en redes sociales de que por años ha copiado el estilo de Selena Gómez, la modelo salió de su clásica rutina de maquillaje para presumir una piel más bronceada y colorida gracias al rubor, un producto con el que imitó el efecto acalorado que sólo se consigue durante esta temporada. Asimismo, se lució con un delineado en "baby pink" con el que la mirada se roba toda la atención; así que si buscas cómo lucirte en los próximos meses te contamos todo lo quee debes de saber.

El color es el gran protagonista del momento y de ahí que no sorprenda que famosas como Kendall Jenner o Gigi Hadid hayan aparecido con extensiones de pestañas en las que los tonos pastel le dan un toque muy sexy a la mirada; sin embargo, en las últimas horas la guapa modelo demostró que no hay que recurrir a maquillajes tan elaborados y que en su lugar un delineado clásico puede ser el mejor aliado.

Lo único que se necesita es un delineador en color "baby pink", aunque un tono neón o pastel también es magnífico para recrear este look del que no podemos negar las claras referencias al estilo de Barbie que no ha dejado de popularizarse entre las famosas con ropa de este color tan femenino o con un maquillaje como el de Hailey Bieber. Una de las mejores partes es que se trata de un diseño muy sencillo y fácil de lograr, por lo que incluso las primerizas podrán lucir esta primavera.

Las cejas bien definidas darán el toque final al maquillaje. (Foto: IG @haileybieber)

Para conseguir este resultado que ayuda a tener una mirada sexy basta con tomar el lápiz o plumón para ojos y con el tono correspondiente para iniciar con un delineado incompleto. ¿Cómo se consigue?, primero tomando en cuenta que los trazos deben ser muy delgados y, segundo, dividiendo el largo de los párpados en tres secciones, pues la de en medio debe quedar libre del delineado para conseguir ese efecto cautivador y a la vez alargar los ojos sin recurrir a los ya pasados de moda foxy eyes.

En cuanto a los trazos, el primero tendrás que realizarlo del lagrimal al primer tercio del ojo; mientras que el último de ellos del segundo tercio a la comisura de los ojos, pero en esta ocasión llevando la punta hacia arriba, como si la línea de color "baby pink" quisiera tocar la punta de las cejas.

Así de fácil puedes lucir un delineado como el de Hailey Bieber y presumir tu belleza, aunque una recomendación más es que realices contour para resaltar tus mejores facciones, además que apliques rubor en los pómulos para conseguir ese efecto acalorado digno de la primavera. ¿Te atreverías a presumir un delineado como este?, es la apuesta perfecta para mantener un look muy sencillo, especialmente si quieres presumir un cutis de "cara lavada" y evitando otros productos de maquillaje.

