¿Quiénes son los "nepobaby"?

El 2022 terminó con una discusión fuerte en Internet: los “nepobabies”, en un principio se centró en cómo los lazos familiares de Hollywood le permitieron a ciertas estrellas llegar a proyectos importantes que catapultaron su fama, pero rápidamente el debate se extendió a otras esferas, como la política, aunque en realidad puede aplica para cualquier ámbito. Hoy te detallaremos todo acerca de este tema y por qué es importante.

Rápidamente, en TikTok, Twitter y medios de comunicación los “nepobabies” causaron controversia y los lectores y usuarios de Internet querían funar a muchas celebridades y personajes, puesto que consideraban que su fama, fortunas o posiciones no eran merecidas. La New York Magazine fue el que más revuelo causó con un reportaje al respecto.

Ha sido un tema muy tocado en los últimos días. Foto: Especial.

Una marca difícil de afrontar

Muchos descubrieron que figuras de “moda” como Maya Hawke tenía dos padres famosos (Ethan Hawke y Uma Thurman) o también la modelo y actriz Lily-Rose Depp, cuya madre es Vanessa Paradis y su papá Johnny Depp. Algunos de los aludidos se quedaron callados, pero otros quisieron hablar y defenderse.

Maya destacó por su papel en Stanger Things. Foto: Especial.

Zoë Kravitz (hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet) dijo que esto la llenaba de "profunda inseguridad", Gwyneth Paltrow (hija de Blythe Danner y Bruce Paltrow) mencionó con Hailey Bieber (hija de Stephen Baldwin y sobrina de Alec) que las afirmaciones eran injustas y sólo eran ataques para "sacarlas del juego".

¿Cómo surgió el término?

El término está compuesto de dos palabras: baby (bebé) y nepo, que hace referencia al nepotismo, el nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios para dar empleos a algunos familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, aunque en esta ocasión el concepto se amplía más allá de la esfera pública.

La idea no surgió de la noche a la mañana, sino que tiene mucho tiempo “cocinándose”, de acuerdo con lo recogido en un artículo de “Vulture”, Meriem Derradji, una tuitera canadiense, se viralizó al poner un nombre a lo hijos triunfantes de estrellas consolidadas. Sin embargo, poco antes, en 2020, cuando comenzó la pandemia de Covid-19 uno que otro usuario tocó el tema, pues detectaron muchos nexos en las fotos de los famosos, ya que estaba juntos durante las etapas más álgidas de contagio. Esto no es ningún secreto, no es algo de lo que se suela hablar. Por lo regular los aludidos decen que están donde están por su propio esfuerzo y talento y nada más.

Hay clasificaciones

Los usuarios crearon una clasificación, en la cima están los “clásicos”, que heredan tanto nombres como rasgos, entre ellos Maya Hawke, Jack Quaid (cuyos padres son Dennis Quaid y Meg Ryan). En el siguiente peldaño están aquellos que se beneficiaron de las conexiones familiares aunque estos no fueran famosos, tales como Billie Eilish, hija de una actriz de doblaje, y Kristen Stewart, cuya madre fue la supervisora de guiones. Por último estaría el caso de las socialité, que el dinero de sus padres las impulsaron en su carrera artística, como Paris Hilton o el Clan Kardashian.

Sin embargo, no quiere decir que no sean talentosos, pero esa es otra discusión, aunque por lo regular la crítica suele ser más amable con los “nepobabies” y también tienen más oportunidades de incursionar en ámbitos diversos, tal es el caso de Brooklyn Beckham, hijo de David, astro del futbol inglés, empresario y modelo, que intentó sin éxito ser escritor, fotógrafo, futbolista y chef, eso sí, no cayó en desgracia como hubiera ocurrido con cualquier persona normal.

¿Hay “nepobabies” en México?

En el espectáculo mexicano también hay muchos casos, algunos de los que más están de moda son hijos de personajes ya consolidados, ejemplo de ello es Ángela Aguilar, quien es hija del cantante Pepe Aguilar y sus abuelos son Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Otros casos muy evidentes son los de Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, quienes son descendientes del productor y comediante mexicano Eugenio Derbez, cuya carrera se consolidó desde hace décadas y es conocido en todo el mundo.

La familia Derbez es un ejemplo de lo que representa el término "nepobaby". Foto: Especial.

A esa lista se suman: Mia y Nina Rubin Legarreta, hijas del cantante Erik Rubin y Andrea Legarreta, Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, los hijos de Vicente Fernández, y Eduardo, Alejandra y Ana Paul Capetillo Gaytán, hijos de Biby Gaytán y del actor y cantante Eduardo Capetillo, entre muchos otros.

La política y empresariado no se escapa no se escapa de esto

Los “nepobabies” están en todos lados, algunos más exitosos que otros y la política y el sector empresarial. Por ejemplo, un caso muy sonado es el de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera candidato priista para la presidencial en 1994, pero fue asesinado. Ahora, se rumora que Colosio jr buscará ser el titular del ejecutivo en 2014 de la mano de Movimiento Ciudadano.

En la política también hay casos de esto. Foto: Especial.

Se ha mencionado mucho a Enrique de la Madrid, quien es ex secretario de Turismo e hijo del expresidente Miguel de la Madrid, también ha sido señalado por algunos como posible candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional.

De igual manera se apuntó a Claudia Ruiz Massie, quien es una abogada y política mexicana, miembro del Partido Revolucionario Institucional. Fue diputada federal en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión de México, hija de José Francisco Ruiz Massieu fue un abogado y político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y quien fue asesinado en 1994.

En lo que respecta al ámbito empresarial, el foco se ha centrado en Ricardo Salinas Pliego, luego de que el perfil “Gatitos contra la Desigualdad” lo señalara de ser un “nepobaby” y él respondiera que no era un crimen haber nacido en una familia rica. Su padre es Hugo Salinas Price, fundador de Elektra.

SIGUE LEYENDO...

Según estudio, desde niñas las mujeres dedican más tiempo a las tareas en casa

Gloria Trevi: ¿Quiénes conformaban el clan Trevi-Andrade y qué fue de ellos?