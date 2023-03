Zendaya se suma a la tendencia de minishort con botas altas y luce preciosa

Zendaya es el referente de la moda más importante, pues desde hace años ha dominado la industria como ninguna otra celebridad y aunque sus looks de alfombra roja son los favoritos de millones por lo favorecedores que le resultan, la actriz también ha demostrado que es la reina del estilo casual y con básicos del guardarropa a los que les da su sello personal. Aunque a sus 26 años no se mantiene muy activa en redes sociales, hace unas horas compartió una sesión de fotos en la que luce preciosa y en tendencia.

¿La razón?, que la bella protagonista de "Euphoria" eligió el look que dominará las tendencias de la temporada primavera-verano 2023 y del que hay mucho que resaltar, desde el tipo de estampado que eligió, hasta las prendas en las que destaca un minishort combinado con botas altas, el calzado estrella de esta temporada y que ya llevan mujeres de todas las edades ya sea con un short, falda, vestido o pantalón como es el caso de los baggy jeans. Por supuesto, esto no fue lo único con lo que derrochó estilo, pues también se sumó a la fiebre de dejar la lencería a la vista.

¿Le robarías el look a la famosa? (Foto: IG @zendaya)

Desde París, Zendaya presume coqueto look monocromático

El look del que todo el mundo está hablando este martes fue el que Zendaya eligió para robarse todas las miradas durante la Semana de la Moda en París, a donde llegó a la pasarela en la que la firma Louis Vuitton presentó su nueva colección de otoño-invierno 2023. Y para la ocasión no sólo eligió el animal print como protagonista, sino también el terciopelo y prendas bastante reveladoras que no dudó en combinar con un par de botas altas a juego.

Los detalles del look con el que la actriz causó sensación son muy específicos y todos siguen las tendencias de la temporada, aunque algo que llamó la atención de todos es que apostó por dejar la lencería a la vista con un top tipo bikini en color negro, mismo que crea el balance perfecto con el resto del look. Para completar agregó un blazer corto, desabotonado y con hombreras muy pronunciadas, además de la textura de terciopelo, mismo que sirvió para denotar elegancia como sólo ella sabe hacerlo, pero sin descuidar el lado más sensual.

El estampado del blazer hace juego con el minishort y las botas altas, pues destacan por un animal print de tigre con tonos como el marrón y negro hasta conseguir el outfit monocromático más icónico del momento. Por supuesto, aún hay más por resaltar de este atuendo y es que en el caso del calzado, la actriz se olvidó de la forma de stiletto, para lucir un tacón grueso y suela sin plataforma; mientras que lo largo de las botas quedó justo por debajo de las rodillas para crear un estilo muy favorecedor.

Desde las escaleras, así presumió su belleza. (Foto: IG @zendaya)

Finalmente, en su cátedra de moda, Zendaya también aprovechó para demostrar que los accesorios siempre marcan la diferencia y que un simple cinturón es perfecto para marcar la figura y favorecerla, o bien, que aretes y collares de oro le dan un toque muy brillante a la imagen y completan el atuendo. En lo que respecta a sus consejos para siempre lucir preciosa, demostró que los maquillajes que tienden a lo natural no pueden faltar, en especial cuando se lucen con una melena llena de movimiento.

Por otro lado, su estilismo también demostró que una manicura negra es atemporal y que así como se puede llevar a semanas antes de la llegada de la primavera, también puede ser un claro referente para la temporada otoño-invierno, como fue el motivo de su llegada a París.

