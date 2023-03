Harry Styles y su supuesto novio pondrían fin al queerbaiting y abren el debate de no obligar a nadie a "salir del clóset"

Harry Styles se encuentra de nuevo acaparando todos los reflectores, pero en esta ocasión no por los looks con los que rompe estereotipos o por un polémico discurso que desató la molestia de muchos por tratarse de un "hombre blanco y privilegiado", sino por un escándalo que sus fans han celebrado y que ha tomado por sorpresa a otros tantos. ¿La razón?, que se dio a conocer que el cantante supuestamente tiene novio, el primero del que se habla mediáticamente y que compite contra sus ex como Taylor Swift, Kendall Jenner o recientemente Olivia Wilde.

Por supuesto, lo anterior ocasionó que salieran a la luz los debates eternos sobre si Harry Styles sufre closeting, es decir, cuando la industria obliga a sus artistas que forman parte de la comunidad LGBT+ a mantener su sexualidad oculta o si por el contrario el británico ha aprovechado para poner en práctica el queerbaiting al hacer uso de la bandera de arcoíris cuando él sólo ha salido con mujeres (al menos públicamente). Sin embargo, así como se revivieron estos detalles, también se ha demostrado una vez más la importancia de no obligar a nadie a "salir del clóset".

En sus conciertos es común verlo sosteniendo la bandera de la comunidad LGBT+. (Foto: IG @harrystyles)

¿Quién es el supuesto novio del exOne Direction?

Este fin de semana las redes sociales no han dejado hablar sobre un hallazgo de la revista Elle en la que se confirmaría que el ex miembro de One Direction está saliendo con un hombre luego de una amistad y relación laboral que se transformó en romance. Por si fuera poco, las supuestas pruebas tanto de la prensa como de los fans del intérprete de "As It Was" nos han dejado ver que este sujeto misterioso identificado como Brad Gould, ha acompañado al cantante en su gira, en premios e incluso en viajes en yate y que incluso tienen tatuajes iguales.

"Parece que tienen una estrecha amistad que se extiende más allá de sus sesiones de entrenamiento. A la pareja se les ha visto haciendo planes e, incluso, se dice que comparten un par de tatuajes", dijo una fuente cercana a Elle.

Hasta el momento, se sabe poco sobre Brad Gould como que es el entrenador personal del protagonista de "Don't Worry Darling" y el responsable de la transformación física que el cantante ha tenido, según citan varios medios de comunicación. Es por todo esto e incluso por un supuesto tatuaje en pareja que los fans no han dejado de crear videos que rápidamente se han hecho virales en donde se ve a la "pareja" junta y en distintos escenarios, además que el "novio" del actor se ha convertido en uno de los rostros favoritos del momento y en la red no se deja de afirmar que es uno de los hombres británicos (originario de Bournemouth, al sur de Inglaterra) más guapos.

Así se ven las búsquedas en TikTok. (Foto: Captura)

Los fans de Harry comienzan a admirar a su entrenador. (Foto: Captura)

Aunque esta es la primera vez que se habla mediáticamente de Harry Styles no como un hombre heterosexual, las sospechas de sus fans vienen desde años atrás primero al relacionarlo sentimentalmente (y basadas en el comportamiento) con su excompañero Louis Tomlinson; sin embargo, dicho noviazgo nunca se confirmó por ninguna de las dos partes y mucho menos por quienes estaban detrás del éxito de la banda.

Claro que con esto como antesala, los rumores y acusaciones de haber hecho queerbaiting comenzaron a ser más y más populares, mientras que sus admiradores lo defendían y afirmaban que nadie puede sacar del clóset a otras personas como sí ha ocurrido con el actor Kit Connor que por presión social y por el acoso mediático tuvo que salir a aclarar que es bisexual, o más recientemente a Los Rulés (los youtubers Jorge Anzaldo y Diego Cárdenas) que por más de una década han sido pareja y tras unas fotos se vieron obligados a contar su historia.

¿Pero qué relación hay entre el queerbaiting y obligar a alguien a hablar sobre su orientación sexual?

Ambos términos están sumamente ligados porque cuando se acusa a una celebridad de hacer queerbaiting viene detrás toda una industria y no en todos los casos se puede identificar si de hecho es esta la que los está obligando o si por el contrario el artista sufre del closeting, o bien, ha decidido que aún no es el momento de "salir del clóset", una decisión que no en todos los casos debe ser compartida y menos por presión.

Sus fans descartan que él haga queerbaiting. (Foto: IG @harrystyles)

De hecho, The Urban Dictionary define el concepto como "una estrategia de mercadotecnia para atraer a audiencias queer al crear tensión sexual o escenarios románticos entre personajes del mismo sexo sin hacerlo canon o desarrollar la historia", lo que implica que actores, actrices y cantantes hagan alusión a sentirse atraídos por el mismo sexo sin que sea necesariamente cierto, pues los personajes en cuestión nunca aclaran o hacen oficial lo que está pasando entre ellos.

Es por ello que conversamos con Denn Snuff, una joven tiktoker y fan de Harry Styles, quien justamente resaltó que no es un tema que deba tomarse a la ligera y que ni el público en general o las harries deben de meter presión para que el cantante o cualquier otra persona hable sobre su orientación sexual. El mejor ejemplo es el caso de Kit Connor, el actor de "Heartstopper", quien tuvo que "salir del closet" por presión social.

"(A él) lo estaban acusando de queerbaiting y se hizo un debate (al igual que con Harry Styles) de que las personas no pueden hacer queerbaiting porque no estamos obligados a decirle a nadie nuestra orientación sexual", puntualizó. Asimismo, la tiktoker no dudó en agregar que contrario a lo que se piensa, el queerbaiting "es algo que hacen las marcas o las empresas" para "colgarse del movimiento (LGBT+)".

El supuesto novio de Harry tiene fotos con el fotógrafo del cantante. (Foto: IG @bradgouldtraining)

Él es el entrenador que se robó la atención mundial. (Foto: IG @bradgouldtraining)

Ahora, al filtrarse esta declaración en la que se afirma que el británico está saliendo con un hombre de nuevo se expone la idea y problemática de obligar a alguien a salir del clóset, aún si no está preparado para hablar de ello o si simplemente no quiere compartirlo con sus fans. La "buena" noticia, si se le puede llamar así, es que el hecho -aún si solo es un rumor- ha sido muy bien recibido por los fanáticos de Harry Styles, quienes han usado las redes para mostrar su apoyo con todo tipo de mensajes; sin embargo, no se debe perder de vista que la comunidad LGBT+ ha sido oprimida y discriminada.

"Con ese entrenador cualquiera hace ejercicio", "qué buen gusto tiene Harry", "sí me gustarían de pareja", "últimamente siempre está con Brad", "solo es un rumor" y "¿por qué siempre lo relacionan con cualquier hombre. Hacen lo mismo que todos cuando Harry está con una mujer. Puede tener amigos", son algunos de los comentarios que se leen en las decenas de videos virales de TikTok sobre Harry Styles y su supuesto novio.

¿Y tú, consideras que esta relación es solo un rumor? (Foto: IG @bradgouldtraining)

