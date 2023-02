Es hora de hablar del discurso de Harry Styles y el "queerbaiting"

El domingo se realizó la entrega de los Premios Grammy 2023 en donde todos vimos a nuestros cantantes favoritos (o no) ganar sus respectivos premios, desde la grabación del año para “About Dam Time” de Lizzo, hasta el mejor video musical para Taylor Swift. Por supuesto, este resumen no se compara en nada a lo que se vivió y otros nombres que también merecen reconocimiento son el de Bonnie Raitt, Beyoncé, Kendrick Lamar, Bad Bunny o Natalia Lafourcade, tan sólo por mencionar a algunos; sin embargo, hubo un caso en particular que desató las críticas en redes sociales: el de Harry Styles.

Y es que el exintegrante de One Direction se llevó dos premios, uno al mejor álbum pop vocal y otro al álbum del año, pero fue este último el que causó que Harry Styles se colocara en el ojo del huracán. Aunque todo el 2022 el mundo enteró bailaba al ritmo de “As It Was”, “Music for a Sushi Restaurant” o “Satellite” la noche de la premiación resultó polémica por muchos aspectos que enumeramos a continuación.

Una presentación atropellada del cantante al interpretar “As It Was”. El público que quería que Beyoncé ganara el premio al álbum del año. Gritos como “bájate del escenario” mientras Harry Styles ofrecía su discurso. El propio discurso del también actor.

¿Qué dijo Harry Styles que desató una ola de críticas en redes sociales?

Luego de que Reina, la mujer de 78 años que reveló ante todos los asistentes y espectadores el nombre del ganador al premio más importante de la noche, Harry Styles se acercó al escenario para dar un discurso improvisado que desató fuertes críticas como que él es un hombre blanco, heterosexual y privilegiado; mientras que del otro lado, resaltó que los nervios lo traicionaron o incluso que padece el Síndrome del Impostor.

“Esto (recibir el premio más importante de la academia) no le sucede a la gente como yo muy a menudo”, dijo mientras sostenía su premio.

Pero esas mismas palabras fueron las que iniciaron el debate en las redes, pues algunos usuarios afirmaron que lo controversial de todo fue el decir “gente como yo”, una señal que para muchos fue vista como una forma en la que él hablaba desde su privilegio. Y no dudaron en relacionarlo con un “hombre blanco”, “heterosexual y cis” o “que entra dentro de los estándares de belleza” y la molestia precisamente de todo lo anterior es que nos guste o no, Harry es la representación de a quienes se les suele dar el reconocimiento, pero no es de lo único que hay que hablar.

Incluso también se sugirió que el discurso atentaba contra otros grupos minoritarios o que ni siquiera Kim Petras pronunció palabras similares tras convertirse en la primera mujer transgénero en ganar un premio Grammy, por lo que la supuesta falta de respeto del británico llamó aún más la atención, incluyendo las innumerables ocasiones en las que se le ha acusado de hacer "queerbaiting". Por otro lado, las defensas hacia el cantante por parte de las harries incluyen varios puntos que resultan importantes de resaltar y por los que posiblemente él no ha caído en la cultura de la cancelación como otras celebridades.

"Se malinterpretó lo que dijo", sostiene una fan. (Foto: IG @anthonypham)

Lo primero, que hablar en público no es una de sus mejores cualidades. Que lo pronunciado la noche de los Premios Grammy 2023 es algo que él ha dicho en varias ocasiones y con diferentes palabras como muestra de su incredulidad ante su trabajo. Los rumores acerca del supuesto closeting (estrategia de de venta en la industria musical en la cual un artista esconde su sexualidad para ser afín con la comunidad LGBTQ+) al que se enfrenta. Siguiendo la idea del segundo punto, se habla sobre un supuesto síndrome del impostor que se le ha reconocido a otras celebridades, pero criticado a Harry Styles.

¿Y esto implica una justificación?

Lo anterior no implica una justificación, sino poner las cosas sobre una balanza, en especial cuando se trata de un tema con tantas aristas a analizar. Por supuesto, en lo anterior hay espacio tanto para análisis de los discursos, la palabra de los expertos al tocarse aspectos como el Síndrome del Impostor y por supuesto la de los internautas y hasta fanáticos del cantante, quienes conocen mejor. Es por ello que El Heraldo Digital conversó con Denn Snuff, una creadora de contenido y harrie, que nos compartió su opinión sobre toda la polémica que ha dado mucho de qué hablar desde el domingo.

“Yo creo que se malinterpretó un poquito lo que dijo e igual él no utilizó las palabras correctas tomando el contexto en el que nos encontramos para expresar lo que sentía sobre recibir el premio”, explicó Denn Snuff.

La presentación de Harry Styles en los Grammy también fue arduamente criticada. (Foto: IG @harry_lambert)

Claro que el nerviosismo también se hizo notorio incluso antes de recibir el segundo Grammy, pues la tiktoker también recordó uno de los puntos iniciales de este análisis y es que desde que salió al escenario Harry Styles no tuvo ni la misma energía ni alegría con la que cautiva a su público, en cambio se mostró serio y un tanto nervioso. “Uno de sus bailarines dijo que la plataforma estaba girando en sentido contrario a como lo habían ensayado”, agregó.

Asimismo, la fan afirma que posiblemente Harry Styles “no se la creía” y al estar compitiendo con cantantes con largas trayectorias como Adele o Beyoncé que también estaban esa noche esperando recibir sus premios. De hecho, el propio discurso del británico lo destacó cuando dijo que: “He estado tan inspirado por cada artista en esta categoría que comparten conmigo, escuché a todos en muchos momentos diferentes de mi vida”.

Lo anterior pasado por alto en muchas de las críticas que se viralizaron rápidamente en redes sociales y que llevan a otro de los puntos importantes que es el Síndrome del Impostor que también afecta a otras celebridades como Emma Watson, Jaime Lorente, Taylor Swift, Meryl Streep, Natalie Portman o Billie Eilish. Aunque el protagonista de “Don’t Worry Darlyng” no se ha posicionado sobre esto ni señalado que lo parezca es importante recordar que:

“Este padecimiento, este síndrome es un fenómeno psicológico que no forzosamente es real, es una creencia en la que la persona que lo padece es incapaz de pronto de internalizar, de aceptar, de reconocer sus logros, sus éxitos personales. Es demasiado frecuente, más de lo que nos imaginamos”, explicó Laura Barrientos Nicolás, de la Facultad de Medicina para la Gaceta UNAM.

No se ha confirmado o descartado que el cantante sufra de este síndrome. (Foto: IG @harrystyles)

Ante ello, Denn Snuff también agrega que al no tener los conocimientos sobre este síndrome le resulta imposible asegurar que Harry Styles lo padece; sin embargo, en un criterio propio y luego de escuchar diferentes voces y análisis, es la idea más convincente y no necesariamente sólo por defender al artista.

“Yo me iría más por ese lado; sabemos que sí es un hombre cis blanco, europeo, pero no es un nepo baby al que de repente pusieron y ya era famoso de un día para otro”, concluyó.

¿Qué es el queerbaiting por el que acusan a Harry?

The Urban Dictionary define el concepto de queerbaiting como "una estrategia de mercadotecnia para atraer a audiencias queer al crear tensión sexual o escenarios románticos entre personajes del mismo sexo sin hacerlo canon o desarrollar la historia", lo que implica que actores, actrices y cantantes hagan alusión a sentirse atraídos por el mismo sexo sin que sea necesariamente cierto, pues los personajes en cuestión nunca aclaran o hacen oficial lo que está pasando entre ellos.

Con esta clase de técnicas se logra atraer la atención de la comunidad LGBTQ+, pues hace parecer que un producto mediático es inclusivo y diverso, pero lo hacen de tal manera para no crear polémica con quienes no son afines pues al final no queda claro nada. Esto ocurre tanto en libros como películas y series, lo mismo celebridades han incurrido en esto.

Harry no ha hablado abiertamente de su sexualidad, pero deja ver identificación con la comunidad LGBTQ+. Foto: Instagram

Un ejemplo fue el posteo que realizó Billie Eilish quien publicó una fotografía en su perfil de Instagram y en el pie de foto se leía "amo a las chicas", por lo que los fans criticaron a la cantante por jugar con la idea de que le gustan las mujeres. Otros ejemplos de queerbaiting en la industria del entretenimiento son la película "Frozen" de Disney donde se da a enter que Elsa es lesbiana, pues hay una escena donde se le ve platicando con otra chica frente a una fogada y se deja entrever que podría haber una relación romántica, sin que se desarrolle más en la historia.

Las críticas en torno a esta práctica común en los medios de entretenimiento gira en torno a refuerza la "heteronormatividad" y sigue propiciando la falta de representación queer, explica Girl Up Lisístrata una iniciativa de Fundación ONU. Por su parte, Denn Snuff explica que hablar sobre el queerbaiting tampoco debe de tomarse a la ligera y que ni el público en general o las harries deben de meter presión para que el cantante o cualquier otra persona hable sobre su orientación sexual. El mejor ejemplo es el caso de Kit Connor, el actor de "Heartstopper", quien tuvo que "salir del closet" por presión social.

"(A él) lo estaban acusando de queerbaiting y se hizo un debate (al igual que con Harry Styles) de que las personas no pueden hacer queerbaiting porque no estamos obligados a decirle a nadie nuestra orientación sexual", puntualizó.

Asimismo, la tiktoker no dudó en agregar que contrario a lo que se piensa, el queerbaiting "es algo que hacen las marcas o las empresas" para "colgarse del movimiento (LGBT+)".

En lo que respecta a argumentos por parte del público, en los que se asegura que Harry Styles es heterosexual solo por haber salido con mujeres como Taylor Swift, Kendall Jenner o más recientemente Olivia Wilde, explica que el propio cantante ha aclarado que el hecho de que lo vean en público con una mujer no implica que sea su pareja o que cuando sale con hombres no se los relacionan sentimentalmente. Un escenario que se ha repetido en una larga lista de celebridades incluyendo a Eiza González, por mencionar un nombre.

