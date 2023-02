Madonna se dice víctima de misoginia y responde severamente a las críticas sobre su apariencia

Madonna decidió no quedarse callada ante las críticas recibidas por la apariencia de su rostro durante su presentación en la reciente entrega de los premios Grammy, celebrada el pasado domingo.

La reina del pop empleó su cuenta de Instagram para señalar que se considera víctima de misoginia y de una imagen desafortunada, la que quitó la atención al discurso que dio antes de presentar a Kim Petras, la primera mujer trans que se presenta en la ceremonia.

“¡Mucha gente eligió hablar solo sobre las fotos y los close-ups que un fotógrafo de prensa me tomó con un lente largo que distorsionaría la cara de cualquiera.

“Una vez más caí en las garras del edadismo y la misoginia que permea al mundo en que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 años de edad y siente la necesidad de castigarlas si son trabajadoras, tienen fuerza de voluntad y son aventureras”, detalló la cantante.

Madonna, quien cuenta actualmente con 64 años de edad, también cargó contra la prensa y defendió las elecciones estéticas que ha realizado a lo largo de su prolongada carrera en la música, muchas de las cuales han despertado polémicas agudas.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho o la manera en que me veo o me visto y no voy a comenzar ahora. He sido degradada por los medios desde el inicio de mi carrera, pero entiendo que todo es una prueba y estoy contenta de ser la pionera para que todas las demás mujeres detrás de mí tengan un futuro más sencillo”, añadió.

Sigue leyendo

Grammy 2023: de Taylor Swift a Harry Styles, estos son los mejores looks de la alfombra roja

Madonna habla sobre su amor por Frida Kahlo y revela que es su "musa"

Conoce la razón por la que Madonna decidió cancelar su película biográfica