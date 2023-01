Madonna habla sobre su amor por Frida Kahlo y revela que es su "musa"

La controversial cantante estadounidense Madonna, quien en más de una ocasión ha declarado su admiración por la pintora Frida Kahlo, recientemente mencionó que ha sido su musa desde que era joven y posó al estilo de la artista mexicana para la portada de la revista Vanity Fair.

¿Qué dijo "La Reina del Pop" sobre Frida?

En una reciente entrevista para la revista Vanity Fair, la intérprete de éxitos como "La Isla Bonita" o "Like a Virgin" mencionó que descubrió el trabajo de la pintora mexicana cuando era una adolescente durante una visita al museo The Detroit Institute of Arts y desde ese momento se sintió identificada con la mexicana.

Madonna es fan de Frida. (Créditos: Facebook / Madonna)

Según reveló, quedó encantada con la historia de Frida, pues le fascinó que a pesar de haber quedado inmóvil tras un accidente en autobús nada la detuvo. "Si pudo soportar todo el sufrimiento y seguir adelante creando obras maravillosas sin sentir pena por sí misma, yo también podía. Siempre ha sido una musa para mí", puntualizó "La Chica Material", quien pronto saldrá de gira con motivo a sus cuatro décadas de carrera.

La cantante posa junto a Frida. (Créditos: Facebook / Madonna)

De hecho, en la reciente sesión fotográfica que hizo para Vanity Fair, la artista de 64 años hizo un homenaje a la mexicana al posar con un atuendo que hace referencia a ella. En las fotos, Madonna aparece con una diadema de flores sentada en una cama con unas cejas abulltadas.

Madonna agradece apoyo de la comunidad diversa

Por otro lado, "La Reina del Pop" habló sobre su apoyo a la comunidad LGBTIQ+ y las personas diversas, pues dijo que desde que empezó su carrera musical siempre se sintió apoyada por ellos. "Aquellos que me apoyaron eran personas de distintas etnias y miembros de la comunidad LGBTIQ+. Ellos fueron mi apoyo", puntualizó la cantante, quien hasta el momento ha hecho sold out en 40 de sus 58 fechas del "The Celebration Tour".

SIGUE LEYENDO:

Lady Gaga muestra su amor por Madonna y deja claro que no existe rivalidad entre ellas

Conoce la razón por la que Madonna decidió cancelar su película biográfica

PAL