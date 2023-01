¿Por qué señalan a la fundación africana de Madonna por presunto tráfico de menores?

La polémica cantante estadounidense, Madonna, quien es conocida como "La Reina del Pop" se encuentra involucrada en un nuevo escándalo, pues la Federación Mundial Etíope (EWF por sus siglas en inglés) solicitó al presidente de Malawi, Lazarus Chakwera, que investigue su organización llamada "Raising Malawi", pues la acusan de explotación sexual y experimentos sociales.

¿Por qué piden investigarla?

De acuerdo con el sitio All Africa, la EWF asegura que intérprete de "Like a Virgin" creó "Raising Malawi" para supuestamente organizar experimentos sociales con los niños africanos vulnerables. De hecho, solicitaron al presidente de Malawi que restringa la entrada de la artista al país como medida de precaución.

"Restringa el acceso de ella (Madonna) y sus asociados a África y a los niños como medida de precaución hasta que se realice una investigación exhaustiva sobre trata de niños, explotación sexual, esclavitud sexual, revocación de la adopción, amenaza de coerción, fraude, engaño y abuso de poder o vulnerabilidad", se lee en la petición de la Federación Mundial Etíope.

Acusan a Madonna de usar a su hijo David Banda

Por otro lado, la EWF mencionó que Madonna, quien fundó la organización "Raising Malawi" en el 2006, acusó falsamente al padre de su ahora hijo David Banda de estar ausente para poder adoptarlo. A su vez, la acusan de usarlo "para explotación sexual y experimentos sociales", ya que hace unos meses fue captado usando un vestido color rojo de la artista.

Hasta el momento, la cantante de temas como "Hung Up" y "Sorry" no ha declarado nada al respecto, pero cuando creó la organización "Raising Malawi" declaró que su intención era apoyar a los niños huérfanos y vulnerables de dicho país. De hecho, en el sitio oficial afirma que el propósito de esta fundación sin fines de lucro es ayudar a los menores con educación, atención médica, alimentos y refugio.

