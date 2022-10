VIDEO: Madonna queda irreconocible con su radical cambio en el rostro

Madonna sigue siendo una de las cantantes más importantes dentro de la industria y en las redes sociales, pues ahí es donde actualiza sobre sus próximos trabajos y presentaciones, asimismo da un vistazo de sus mejores looks, como lo hizo este lunes, cuando reveló un cambio que se hizo en el rostro que la hizo lucir irreconocible, y que no gustó mucho a sus millones de seguidores.

En su cuenta de TikTok, en donde tiene 2.8 millones de seguidores, la "reina del pop" compartió un video en el que se encuentra en el baño de su casa. La intérprete, de 64 años, hizo un trend en el que aseguró que si no "encesataba" su ropa interior en un bote era parte de la comunidad LGBTTTIQA+: "Si fallo, soy gay", se puede leer en el subtítulo del clip.

Madonna aparece sin cejas y con la cara hinchada Foto: Especial

Así se ve hoy Madonna a los 64 años

Aunque esta declaración llamó la atención, debido a que se le ha visto besar a Tokischa, lo que realmente dejó boquiabiertos a sus millones de admiradores fue su radical cambio de imagen, pues la intérprete de "Hung Up" y "Material Girl" luce diferente, sin cejas, con el cabello rosa y con el rostro hinchado, por lo que, de acuerdo a muchos, sus facciones estaban completamente distintas.

Madonna ha sido una de las celebridades que ha sorprendido al mantener un cuerpo trabajado y escultural al tener más de 60 años, sin embargo, muchas personas han notado que su rostro ha sufrido algunos cambios, pues en inevitable retrasar el paso del tiempo. La intérprete se ha cometido a tratamientos y arreglitos estéticos, con los que ha tratado de mantenerse joven, pero varios de sus fans opinan que ya se le paso la mano.

“Pensé que era Marilyn Manson y no lo digo de broma”, “Ya no es la Madonna de antes”, "La veo y no puedo creer sea Madonna", "Soy yo o se está pareciendo a Lyn May", son solo algunos de los casi 30 mil comentarios que se pueden leer en su publicación que ya tiene 25.4 millones de reproducciones, así como un millón de "me gusta".

Madonna presume su look Foto: Captura de pantalla

Asimismo, en su cuenta de la plataforma de Instagram también dejó ver un misterioso Reel en el que también presumió su nuevo look sin cejas, una tendencia en el maquillaje que ya tiene un par de años pero que está tomando mucha fuerza durante este 2022. A pesar de que Madonna se está actualizando en cuestiones de moda, al parecer no ha gustado mucho a sus fanáticos, quienes la han criticado.

En tanto, Madonna, que cumplió años el pasado mes de agosto, lanzó "Finally enough love: 50 Numbers Ones", un álbum en el que recopila los cincuenta éxitos con los que ha alcanzado el primer lugar en los 'charts' internacionales a lo largo de su carrera, por lo que la artista sigue disfrutando de sus logros.

Madonna es muy activa en redes IG @madonna

