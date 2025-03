Adrián Marcelo asegura que Gala Montes no lo puede demandar por la entrevista que le hizo a su mamá: "hay pruebas"

Las declaraciones de Crista Montes, mamá de Gala Montes durante una entrevista con Adrian Marcelo siguen creando polémica. Esta vez, el comediante regiomontano explicó que la actriz no lo puede demandar tras las confesiones que le hizo durante la charla, y esto porque aseguró que hay pruebas para respaldarla.

Fu hace una semana cuando salió a la luz la entrevista que Adrián Marcelo tuvo con Crista Montes donde hablaron de la infancia de la actriz, los problemas que tuvo en su adolescencia y cómo incursionó a la televisión. En la plática también se reveló supuestamente el verdadero motivo por el que la señora y su hija se pelearon.

Pero no solo causó controversia lo que Crista dijo, sino el hecho de que asistió a una entrevista orquestada por Adrián, quien continuamente ha atacado a Gala desde que estuvieron juntos en La Casa de los Famosos México, y peor aún, lo que más sorprendió fue el hecho de que hubo un monto económico que se le pagó a Crista por la entrevista.

Crista la mamá de Gala Montes me amenazó por poner el dedo en la llaga

Fue durante el podcast Japy Plais, programa al que Adrián fue invitado donde le preguntaron si Gala no lo ha demandado, al respecto reveló que Gala no puede tomar acciones legales contra la señora Crista porque existen pruebas en cámara del conflicto que hubo entre Montes y su mamá.

Según lo referido por Adrián Marcelo, hasta el momento no le ha llegado una demanda legal por parte de Gala Montes después de la entrevista que le hizo a su mamá, y advirtió que ni si quiera puede interponer acciones legales por difamación ni en su contra ni hacia Crista Montes debido a que aseguró que lo que pasó entre ellas quedó registrado por una cámara.

En la charla que tuvo durante el podcast mencionó que no le correspondía a él decirlo pero mencionó que en las casas hay cámaras en alusión a que en el lugar donde Gala se peleó con su mamá estaba siendo grabado. Sobre eso reiteró que en caso de que haya una demanda contra él las autoridades tendrán que descargar pruebas y ahí las van a encontrar.

“No debería decirlo, pero no puede existir una demanda por difamación, porque hay pruebas de lo que la señora está diciendo, pero eso ya no me corresponde a mí”.