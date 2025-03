"No debería ocurrir", dice Sheinbaum tras concierto en el que mostraron imágenes de "El Mencho"

En Guadalajara, Jalisco, durante un concierto de Los Alegres del Barranco se proyectó la imagen de Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hecho que fue rechazado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la Mañanera de este 31 de marzo, la mandataria mexicana enfatizó que no se puede hacer apología de estos grupos delictivos.

“No debería ocurrir eso, no debería ocurrir eso, no está bien, que se haga una investigación, no es correcto. Hay que ver si tiene una connotación de qué tipo, hay que fijarse a quien invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, no se puede hacer apología de la violencia de los grupos delictivos”, sostuvo en Palacio Nacional.