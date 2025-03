Muere Richard Norton, actor de Mad Max, a los 75 años

Richard Norton murió a los 75 años. El afamado actor australiano habría perdido la vida el pasado fin de semana en Melbourne, donde se encontraba con su esposa. Fue la propia mujer del histrión quien confirmaría la partida del plano terrenal del amigo de Chuck Norris. Richard dejó una huella imborrable en el mundo del cine y en Hollywood al haber participado en más de 60 películas a lo largo de su carrera frente a las cámaras.

La noticia de la muerte fue presentada por Judy Green, esposa de Richard Norton, quien habría confirmado a través de un comunicado de redes sociales la partida de su marido. En su mensaje habría dejado claro que estaba paralizada y devastada tras la muerte de Richard Norton.

"Estoy paralizada y devastada. No tengo palabras. Lo he perdido todo. Sé que hay y habrá mucho amor y conmoción por la pérdida de este increíble ser humano. El amor de mi vida. Estoy aprovechando este tiempo para aceptar mi gran pérdida. Judy", expresó Judy Green para confirmar que su marido había dejado el plano terrenal.

La Sra. Green compartió el mensaje en Instagram acompañado de una foto donde aparecen el actor, ella y el perro sentados en la sala de su casa. En la postal se veían a Richard y a Judy muy contentos. Aunque el mensaje de la publicación era de tristeza por la partida del afamado actor.

¿Quién fue Richard Norton?

El actor nació el 6 de enero de 1950 en Croydon, Australia. A temprana edad dejó claro que tenía una gran facilidad para las artes marciales mixtas logrando dominar algunas como: judo, karate y jiu-jitsu brasileño a lo largo de su vida. Además de su amor por las artes marciales, Richard se desempeñó como actor desde la década de los 70, realizando más de 60 películas.

Su talento y su experiencia en las artes marciales llevó a Norton a desempeñarse como coreógrafo de acción, siendo la icónica serie de 'Walker, Texas Ranger'. En esta producción terminaría por estrechar la relación con Chuck Norris. Se tiene que mencionar que la relación comenzó en 1976, cuando se conocieron en Australia durante una exhibición de kickboxing.

Además de ser coreógrafo de cine de acción y actor, Richard también se desempeñó como guardaespaldas de famosos. Entre sus clientes se encontraron: The Rolling Stones, Linda Ronstadt y James Taylor. Dentro de los muchos trabajos que tuvo, Norton también se encargó de entrenar a algunas estrellas de Hollywood para películas de acción donde destacan: Scarlett Johansson, Charlize Theron, Margot Robbie y Liam Neeson, por mencionar algunos de sus muchos clientes.

Entre las producciones más importantes en las que participó como actor se encuentran: Fuerza b, La espada de Bushido, Under the Gun, The Amazing Spider-Man (doblaje), Mad Max, Redeption y muchas otras producciones que hicieron que los fans se enamoraran de sus actuaciones. Richard Norton perdió la vida a los 75 años (IMDb)

¿De qué murió Richard Norton?

Hasta el momento no se ha confirmado el motivo de la muerte del afamado actor Richard Norton, por lo que queda esperar a que algún familiar revele que fue lo que ocasionó la partida del plano terrenal del histrión a los 75 años de edad. Descanse en paz una de las grandes leyendas del cine y de las películas de acción en Hollywood y el mundo entero.